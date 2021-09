Senior vor einfahrender S-Bahn gerettet: Bundespolizei ehrt Sanitäter

Die Bundespolizei hat einen Sanitäter geehrt, der vor rund zwei Wochen einen 79-Jährigen am S-Bahnhof in Laim von den Gleisen gezogen hatte.

Laim - Er rettete einem Mann vermutlich das Leben – und wurde dafür nun ausgezeichnet: Am Sonntag hat die Bundespolizei Timur Khamzin für sein beherztes Eingreifen im Inspektionssitz in der Denisstraße geehrt – passend am Tag der Zivilcourage.

Der 37-jährige Rettungssanitäter hatte einen Mann am 8. September am S-Bahnhof Laim vor einer einfahrenden S-Bahn gerettet. Der 79-Jährige war infolge eines Schwächeanfalls auf die Gleise gefallen, dabei zog er sich eine Kopfwunde zu.

Rettungssanitäter zieht Senior vom Gleis

Khamzin erzählte bei der Ehrung, dass er an besagtem Tag mit seiner Frau und den zwei Söhnen auf dem Weg zu den Großeltern gewesen sei, als er auf den Vorfall aufmerksam wurde. "Es waren viele Reisende, die aufgeregt am Bahnsteig standen. Da war mir klar, dass etwas passiert ist. Ich sah dann, dass der ältere Herr mit einer blutenden Kopfwunde ins Gleisbett gefallen war und half ihm, gemeinsam mit einem weiteren Mann, aus dem Gleis heraus." Danach betreute der 37-Jährige den Verletzten und leistete Erste Hilfe. "Zum Glück hatte meine Frau einen Kühlakku dabei, um die Wunde zu kühlen."

Polizeidirektor Michael Rupp dankte dem 37-Jährigen im Namen der Bundespolizei. "Durch ihr unverzögertes Handeln konnten Sie einen Menschen in Not aus einer sehr bedrohlichen Lage befreien. Unsere Gesellschaft braucht Leute wie sie, die zeigen, dass man sich in schwierigen Situationen aufeinander verlassen kann. Sie können stolz auf sich sein und sind Vorbild für ihre Söhne und andere Menschen, die ihr Eingreifen beobachten konnten."