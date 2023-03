Sendlinger-Tor-Platz: Ampeln aus und weniger Fahrspuren

Am Sendlinger-Tor-Platz wird es für Autofahrer die nächsten Wochen nochmal richtig stressig.

Hier brauchen Autofahrer oft viel Geduld: Die Baustelle am Sendlinger Tor. (Archivbild)

München - Ab Montag, 6. März, brauchen Autofahrer rund ums Sendlinger Tor noch mal eine Portion Nerven mehr: Damit dort weiter an der Erweiterung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor gearbeitet werden kann, müssen Fahrspuren gesperrt werden. Und zwar in der Sonnen-, Lindwurm- und der Blumenstraße sowie am Oberanger wird es ab sofort einspurig.

Ampel am Sendlinger Tor wird umgebaut

Am Dienstag, 7. März, sind auch noch die Ampeln aus. Die Anlage muss umgebaut werden und ist deshalb nicht in Betrieb. Dadurch kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Die MVG empfiehlt den Autofahrern, den Sendlinger-Tor-Platz nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Aus der Lindwurmstraße kommend Richtung Sonnenstraße können Autofahrer der Baustelle ab Goetheplatz über Goethestraße - Schwanthalerstraße ausweichen. Bis voraussichtlich 26. Mai ist in allen Richtungen über den Sendlinger-Tor-Platz jeweils nur eine Spur geradeaus befahrbar. Auch die bisher teilweise zweispurigen Abbiegespuren werden auf eine Spur reduziert.