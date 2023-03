Gefährliche Stelle für Fußgänger in der Innenstadt: Neben der Tram bleibt kein Platz

Wenn parkende Autos oder Fußgängerverkehr die Tramschienen versperren, kommt es zu Verspätungen. Wenn aber Tramschienen den Fußverkehr versperren, kann das gefährlich enden, wie ein aktuelles Beispiel in der Münchner Altstadt zeigt.

Altstadt - Ui, das war knapp. Heißt es oft, wenn die Trambahn an der Perusastraße vorbeifährt. Denn Bauzaun und Pflanzenkübel lassen keinen Platz für Fußgänger. Die laufen also direkt an den Tramschienen entlang. Bis, ja bis wieder die nächste Bahn kommt – und man hastig die Straßenseite wechseln muss.

Kein Platz zwischen Baustelle und Tram

Fotografiert hat die gefährliche Stelle AZ-Leser Djordje Matkovic. "Zwei Baustellen quer gegenüber gibt es zurzeit in der Perusastraße", schreibt er dazu an die Redaktion.

"Und die werden vermutlich noch ein paar Jahre dauern. Die Straße ist eingeengt, sechs Blumencontainer stehen dort so nützlich wie ein Kropf." Es sei "gefährlich für die Passanten, die Straßenbahnfahrer sind dort sehr gestresst".

Wo soll man da noch laufen, wenn eine Bahn gefahren kommt? © Djordje Matkovic

Er frage sich, warum man die sechs Blumencontainer, die neben dem Holzzaun stehen, nicht entfernt. "Hier sollte Sicherheit vor Blumendekoration stehen!" Finden sicher auch die Passanten, die zur Seite springen...