"Sendlinger Loch": Neues von der Geisterbaustelle

An der zwölf Meter tiefen Baugrube an der Ecke Alram-/Aberlestraße in Sendling geht trotz anderer Ankündigungen weiter nichts voran. Die AZ hat nachgehakt, was der Bauträger sagt – und was die Politik jetzt fordert.

08. Februar 2023 - 06:08 Uhr | Eva von Steinburg

Daniel von Loeper 2 Eine tiefe Riesen-Baugrube und keine Bewegung drin, das ist die Aussicht der Sendlinger an der Ecke Alramstraße und Aberlestraße nun schon seit mehreren Jahren. Wann sich daran etwas ändert, ist immer noch offen. Archiv/fm 2 "Super" ist hier schon lange nichts mehr. Keine Erdbeeren, kein Baufortschritt.

München - Viele Bürger in Sendling sind ungeduldig. "Die Menschen nehmen die riesengroße und tiefe Baugrube als klaffende Wunde wahr", erklärt Sendlings BA-Chef Markus Lutz (SPD). SPD: "Da geht überhaupt nichts voran" Sein BA-Kollege Philip Fickel (SPD), Vorsitzender des Unterausschusses Bau, hatte deshalb im November die Projektleitung von M-Concept für das Luxuswohnungen-Projekt "14Alram" eingeladen. Doch M-Concept sagte den Termin ab. "Das war maximal nervig. Da geht überhaupt nichts voran", bedauert Philip Fickel. "Daraufhin haben wir OB Dieter Reiter aufgefordert, dass er dem Investor schreiben soll." Verweigert der Bauträger jetzt das Gespräch? Auf AZ-Anfrage verneint das der Investor: "M-Concept steht im regelmäßigen und konstruktiven Austausch mit dem KVR und der Bezirksinspektion, die an den BA berichten. Selbstverständlich steht M-Concept auch jederzeit für ein Gespräch mit Vertretern des Bezirksausschusses zur Verfügung." 128 hochpreisige Eigentumswohnungen mit Concierge-Service will M-Concept in Sendling bauen, für Singles, Paare, Familien. In die drei Stockwerke tiefe Baugrube soll die Tiefgarage. Im Erdgeschoss wird wieder ein Rewe einziehen. "Wir brauchen die Wohnungen und einen Lebensmittelmarkt" erklärt Philip Fickel (33): "Den Concierge-Service halte ich persönlich für unnötig!" Maximal nervig – es tut sich nichts auf der Baustelle 2020 war an der Alramstraße die mächtige Baugrube ausgehoben worden. Dafür mussten Rewe und ein Obststand weichen. Bereits 2020 und ab Herbst 2021 war Stillstand auf der Baustelle (AZ berichtete mehrmals). Auf AZ-Anfrage informierte M-Concept im September 2022, dass die Arbeiten für den Rohbau "noch im Herbst" starten. Nun sind drei Monate vergangen. Wann wird weitergebaut in Sendling? Bauträger M-Concept schreibt: "Dazu können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider keine verbindliche Aussage treffen. Uns ist bewusst, dass die Anwohner in Sendling auf die Fortsetzung der Bauarbeiten warten." Lesen Sie auch 270 Millionen für Wohnbau-Unternehmen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Deutschlandticket: Für städtische Mitarbeiter gratis, für Studenten noch zu ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen In der Krise sind Rohstoffpreise gestiegen. Das verteuert geplante Bauprojekte. Inflation und gestiegene Zinsen hätten zu einer Verunsicherung auf dem Immobilienmarkt geführt, teilt M-Concept mit. Mit der Folge, "dass die Nachfrage nach Eigentumswohnungen deutlich zurückgegangen ist", schreibt der Bauträger. Für über 100 Ein- bis Fünfzimmerwohnungen in der Alramstraße heißt das: "Die Vorverkäufe haben sich nicht so entwickelt, wie erwartet. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Finanzierung von Immobilienprojekten", so M-Concept. Denn Banken können eine bestimmte Anzahl an Verkaufsabschlüssen erwarten, bevor Gelder für die nächste Stufe eines Baus freigegeben werden.