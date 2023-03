Sendling: 67-Jähriger beleidigt Angestellten rassistisch und geht auf ihn los

In einem Geschäft in Sendling ist es am Dienstag zu Streitereien gekomen. Ein 67-Jähriger wurde dabei gegenüber einem Mitarbeiter handgreiflich. Nachdem der Mann unsanft aus dem Laden entfernt wurde, beleidigte er den Angestellten rassistisch.

24. März 2023 - 15:09 Uhr | AZ

Am Dienstag musste sich die Münchner Polizei um einen Fall mit Körperverletzung und rassistischer Beleidigung in Sendling kümmern. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild