Seltenes Großereignis lockt heute Massen nach München: "Allianz Arena in wenigen Stunden restlos ausverkauft"

Der zweimalige Super Bowl-Champion Sebastian Vollmer spricht in der AZ über das Munich Game, die Stadt München und so einige Schmerzen, die man in diesem Sport aushalten muss.

AZ: Hallo, Herr Vollmer, haben Sie Quarterback-Legende Tom Brady, dessen "Lebensversicherung" Sie als Offensive Tackle zu Ihrer gemeinsamen Zeit bei den New England Patriots waren, schon angerufen und ihm gesagt, dass Sie wieder beim Munich Game kommentieren? Brady bestritt ja 2022 das erste reguläre NFL-Spiel in Deutschland hier und war vollkommen euphorisiert von der Stimmung.

SEBASTIAN VOLLMER: Nein, das habe ich noch nicht, aber gute Idee, das schreib ich mir gleich auf. (lacht)

Brady hat ja in einer unglaublichen Karriere, in der er insgesamt sieben Mal den Super Bowl gewinnen konnte, so ziemlich alles erlebt, aber von München war er wirklich begeistert, nicht nur, um PR zu machen.

Das stimmt. Tom sagte damals, dass es eine der großartigsten Football-Erfahrungen war, die er je hatte. Das meinte er so, er war da ganz ehrlich. Und jeder von uns, der bei diesem Erlebnis live dabei war, kann das ja bestätigen. Es war ein tolles Spiel der Buccaneers gegen die Seattle Seahawks - und die Stimmung und Atmosphäre waren wirklich umwerfend.

Warum das Stadion-Erlebnis im Football ganz anders ist als im Fußball

Was machte in Ihren Augen diese Atmosphäre aus?

Die Allianz Arena ist ein tolles Stadion mit einer großen und guten Historie. Was aber so einzigartig war, dass der Mix zwischen Football-Anhängern und Fußball-Fans super gepasst hat. Im Stadion war immer ein gewisses emotionales Grundrauschen, das noch mal aufgebrandet ist, wenn besondere Spielzüge waren. Und dann natürlich diese Gesänge der Fans fast in Dauerschleife. Das ist etwas, was man so in amerikanischen Stadien eigentlich nicht kennt.

Der zweimalige Super-Bowl-Sieger und heutige RTL-Experte Sebastian Vollmer. © IMAGO/Marc Schueler

Aus 75.000 Kehlen ertönten in enormer Lautstärke "Sweet Caroline" von Neil Diamond und "Take Me Home, Country Roads" von John Denver.

Ich fand das einfach superschön. Die Atmosphäre war so emotional, aber dabei so friedlich und freundlich. Es gibt eigentlich nie Aggression auf den Rängen. Da stehen die Fans in den Trikots der New York Jets, die gar nicht mitspielen, neben denen der Patriots oder Buccaneers und alle feiern eine Party zusammen. Du kannst zu diesen Spielen deine Familie mitbringen und musst dir nie Sorgen machen. Ich habe mit den Patriots zwei Mal in London gespielt. Mein Vater war auch im Stadion und er meinte danach, dass es schon sehr erstaunlich ist, wie anders das im Vergleich zum Fußball ist. Bei den Football-Spielen hat er gefühlt drei Polizisten gesehen - und mehr waren auch nicht nötig, weil es eben so friedlich ist. Es gibt wirklich kaum negative Seiten.

München freut sich auf deutsch-amerikanischen Superstar St. Brown

Jetzt gastiert die NFL bereits zum dritten Mal in München - und, dieses Mal ist mit Amon-Ra St. Brown ein absoluter deutsch-amerikanischer Superstar dabei. Damit geht für ihn ein Traum in Erfüllung - aber nicht nur für ihn.

Schon sportlich ist die Partie der Lions gegen die New England Patriots sehr interessant. Und natürlich ist die Geschichte von Amon-Ra noch mal eine ganz besondere Storyline. Wobei man sagen muss: Diese Story, dass er deutsche Wurzeln hat, muss man gar nicht künstlich in den Vordergrund rücken. Denn Amon-Ra ist ja so schon ein absoluter Superstar, den alle sehen wollen. Nicht umsonst ist er einer der bestbezahlten Wide Receiver der Liga - und jeden Cent wert. Viele in Deutschland wissen sogar gar nicht, dass er eine deutsche Mutter hat, aber trotzdem kennt ihn jeder. Weil er so gut ist. Auch das ist schon ein Kompliment. Er braucht gar keine Storyline, er schreibt seine eigene Geschichte. Wir sollten nicht vergessen, dass bei den Patriots ja auch ein Deutscher unter Vertrag steht: Lorenz Metz. Der ist aber noch kein Superstar, muss erst Fuß fassen.

Kreative Jubel-Orgien: Mal feiert Detroit-Superstar Amon-Ra St. Brown einen Touchdown mit einen Kopfstand, mal kommt er als Superman geflogen. © IMAGO/Newscom World

American Football zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen, dazu Spiele der regulären Saison in deutschen Stadien. Hätten Sie sich das je vorstellen können, als Sie vor 30 Jahren in Kaarst mit Football anfingen?

Niemals. Es ist erstaunlich, was sich alles getan hat. Als ich angefangen habe, waren bei unseren Spielen gerade mal 200 Zuschauer dabei, von denen wahrscheinlich 100 die Väter und Mütter der Akteure waren. Und jetzt? Die Allianz Arena war in wenigen Stunden restlos ausverkauft.

Das macht München als Austragungsort für die NFL so attraktiv

Was ist für Sie der nächste logische Schritt für Football in Deutschland?

Das Ziel muss sein, mehrere Spiele in einer Saison in Deutschland zu haben. Die Konkurrenz ist aber groß, auch andere Länder und Städte wollen dieses live erleben.

In dieser Saison spielte die NFL schon in England, Deutschland, Mexiko, Australien.

Die NFL wird immer internationaler und ich denke, dass es das große Ziel ist, dass in jeder Woche zwei Teams international spielen werden.

Was macht München als Spielort so besonders? Die Stadt erfüllt mit Oktoberfest, Dirndl, Lederhosn jedes Klischee, das es in den USA von Deutschland gibt.

Stimmt, aber das macht es auch irgendwo aus. Ich bin selbst großer München-Fan. Die Stadt hat alles. Du bist mitten in der Stadt gleich im Englischen Garten. Und jetzt in der Munich-Game-Woche ist ganz viel extra geboten. Da kannst du im "Herrschaftszeiten" bei der Patriots-Party dabei sein, oder im "Park Café" bei den Seattle Seahawks. Hier kannst du - aus amerikanischer Sicht gesprochen - viel erleben. Ein hochklassiges Spiel, aber du kannst auch - klar, stereotypisch - Deutschland gut erleben.

Die RTL-Crew um Sebastian Vollmer beim Munich Game 2024. © IMAGO/Marc Schueler

Kann St. Brown der Nowitzki des Football werden?

Viele Experten sagen, dass Amon-Ra St. Brown in Deutschland einen ähnlichen Hype für Football auslösen kann, wie einst Dirk Nowitzki im Basketball. Ist er der neue Nowitzki?

Ich bin kein Fan von Quervergleichen - und das auch noch sportübergreifend. Amon-Ra ist ein Topreceiver, der immer seine Leistung bringt. Er ist ein Superstar in seinem eigenen Sport. Ich glaube, er will gar nicht der nächste XY sein, sondern einfach Amon-Ra. Der beste Amon-Ra, der er sein kann.

St. Brown ist ja auch für seine ausgefeilten, choreografierten Jubelzeremonien nach Touchdowns bekannt.

Der Junge macht einfach Spaß - und ist kreativ. Ich sehe es so: Lasst ihn feiern! Es ist so hart, überhaupt in der NFL ein Spiel zu gewinnen, du steckst dafür so viel ein, erleidest Schmerzen, dann lasst die Spieler doch auch bitte drei Sekunden ihre Touchdowns zelebrieren. Ich mag das - und er lässt sich auch fast jede Woche wieder etwas Neues einfallen.

Amon-Ra St. Brown mit dem Superman-Jubel. © IMAGO/NurPhoto

Sie selbst hatten ja als Offensive Tackle trotz Ihrer zwei Super Bowl-Triumphe in den Spielen selber wenig Gelegenheit, einzelne Aktionen groß zu feiern.

(lacht) Stimmt. Es wäre sehr komisch gewesen, wenn ich jedes Mal, wenn ich einen Gegenspieler in den Boden geblockt habe, danach ein Tänzchen aufgeführt hätte. Das passt nicht. Aber grundsätzlich mag ich den Jubel. American Football ist natürlich Sport, ein harter Sport, aber auch Entertainment. Ich mag auch diesen Aspekt.

Ein riesiges NFL-Logo zierte die Nordkurve der Allianz Arena bei den Munich Games 2024. © IMAGO

Darum bringt Theatralik und Schauspiel im Football nichts

Das Munich Game findet in der Heimstätte der Fußballer des FC Bayern statt. Was denkt man als Footballer, der versucht, den Gegner nie den eigenen Schmerz sehen zu lassen, wenn sich Fußballer nach einem Foul theatralisch am Boden wälzen?

Im Football ist es so, dass du für Schmerzen – in Anführungszeichen gesprochen – nie belohnt wirst. Der Spieler, das Team hat nichts davon, wenn du dich am Boden krümmst. Im Fußball kannst du durch Schwalben oder andere Sachen einen Freistoß herausholen. Daher macht es irgendwo auch Sinn, seinen Schmerz vielleicht zu überdramatisieren – so ehrlich muss man sein. Im Football ist es normal, dass du mit gebrochenen Rippen oder Fingern, mit gerissenen Sehnen spielst. Du willst immer auf dem Feld bleiben, deinem Ersatzmann gar nicht die Chance geben, dir den Posten wegzunehmen. Denn die Karriere im Football ist kurz, Geld verdienst du nur, wenn du auf dem Platz stehst. Deswegen ist man bereit, auch durch Schmerzen und Verletzungen hindurchzuspielen. Das ist auch eine Mentalitätssache. Du sagst dir, ich will im Schlamm spielen, egal ob es bitterkalt oder mörderisch heiß ist. Ich spiele auch, wenn mein Finger gebrochen ist. Das ist im Eishockey ähnlich. Wobei natürlich auch Fußballer echte Schmerzen haben. Es tut weh, wenn dich einer niedertritt. Jede Sportart hat seine eigenen Schmerzen. Ich könnte zum Beispiel während eines Spieles keine zehn Kilometer laufen. Keine Chance. Aber ich will mich auch nicht als Fachmann für Fußball aufspielen, das will ich mir nicht anmaßen. Das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war als Kind.

Bei Detroit steht ein Deutscher auf dem Platz, auf der anderen Seite Ihre Patriots. Für wen schlägt da Ihr Football-Herz?

Um es kurz zu machen: Patriots.