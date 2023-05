25 Blumenkästen anlässlich des Weltbienentags am 20. Mai zu gewinnen

Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung verlost anlässlich des Weltbienentags am 20. Mai, was Bienen schmeckt und Balkone schmückt.

08. Mai 2023 - 06:03 Uhr

Beedabei! – So lautet auch in diesem Jahr wieder das Motto einer Aktion, die mittlerweile in ganz Europa ein wichtiges Zeichen zum Weltbienentag am 20. Mai setzt: Gelbe Blumenkästen werden mit Bienenfutterpflanzen bestückt, fotografiert und dann – sozusagen als "digitaler Flashmob" – ins Netz gestellt. Dadurch wird sichtbar gemacht, dass wirklich jede und jeder Einzelne etwas zum Erhalt von Bienen beitragen kann.

Auch in München sind Firmen und private Bienenfreunde aufgefordert, dabei zu sein: So werden unter anderem vor der Zentrale der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die die Marken LOTTO Bayern und Spielbanken Bayern unter einem Dach beheimatet, die leuchtend gelben Balkonkästen mit bienenfreundlicher Bepflanzung sternenförmig aufgestellt.

© SLSV Bayern

Von hier aus verbreiten sie sich dann über die ganze Stadt, indem sie von den glücklichen Gewinnern des AZ-Gewinnspiels abgeholt werden: Denn die AZ und die Staatliche Lotterie- und Spielbankenverwaltung verlosen auch in diesem Jahr wieder 25 Blumenkästen mit jeweils einer Bepflanzung, die Bienen schmeckt und gleichzeitig Balkone schmückt.

Wie sich die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung für Bienen engagiert

Das Engagement der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung für die fleißigen Nutztiere kommt nicht von ungefähr: Seit 2020 summt und brummt es an der Theresienwiese. Direkt über den Baumkronen der Linden- und Ahornbäume, die sie umgeben, leben seitdem drei Glücksbienenvölker auf dem Dach der Zentrale. Die 150.000 braun-gelben Mitarbeiterinnen haben hier nicht nur eine Traumaussicht von der Paulskirche bis zu den Alpen, sondern leben in besten Bedingungen, weiß der betreuende Imker Dr. Jürgen Brandl.

Traumaussicht von der Paulskirche bis zu den Alpen. © SLSV Bayern

Die Stadt München hat Bienen viel zu bieten. Denn die Nahrung geht durch das vielfältige Pflanzenangebot durch Alleen, Parkanlagen sowie Friedhöfen bis hin zu Gärten und Balkonen von Frühjahr bis Herbst nicht aus. Ganz anders sieht es oft für die Bienen auf dem Land aus. Hier leiden Insekten häufig unter den vorherrschenden Monokulturen und Einsätzen von Spritzmitteln. — Dr. Jürgen Brandl

Hauptberuflich ist er Kriminalrat im LKA und hat auch auf dem ein oder anderen Dach der Polizeistationen, Bienen ein Zuhause eingerichtet.

Nachhaltigkeit liegt der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung besonders am Herzen

Die Idee "Glücksbienen" zu beherbergen, gefiel Verena Ober (Leitung Stabsstelle Unternehmenskommunikation) sofort: "Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das für uns wichtige Thema "Nachhaltigkeit", im Unternehmen auch vor Ort erlebbar zu machen", erklärt sie. "Bayernweit ist dieses – für uns bedeutende! – Anliegen bereits an vielen Orten spürbar. Denn aus unserer Lotterie GlücksSpirale fließen Gelder über unsere Destinatäre in ausgewählte Projekte in den Bereichen Soziales, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und Umweltschutz. Jährlich sind es rund 2,8 Millionen Euro allein für den Bayerischen Naturschutzfonds zur Förderung von Umweltprojekten. Mit den Bienen auf dem Dach der Zentrale leisten wir selbst einen eigenen kleinen Beitrag zum Naturschutz. Und mit unserem Engagement für "Beedabei" möchten wir dazu beitragen, die Allgemeinheit weiter für den Insektenschutz zu sensibilisieren."

Er betreut die Glücksbienen auf dem Dach der Zentrale der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung: Dr. Jürgen Brandl, Imker. © Sigi Mueller

Bienenbestand ist durch vielerlei Einflüsse gefährdet

Die Notwendigkeit, das Bewusstsein hierfür zu schärfen, bestätigt Imker Brandl: "Der Bestand der Bienen ist durch vielerlei Einflüsse gefährdet: Es gibt den Parasiten "Varroa-Milbe" sowie weitere Schädlinge, die durch die Globalisierung eingeschleppt werden und da sind die Folgen von Klimawandel, Flächenversiegelung und dem Einsatz von Insektiziden. Gleichzeitig ist klar, dass Bienen, vor allem auch Wildbienen, unverzichtbar für den Erhalt unseres zerbrechlichen Ökosystems sind." Doch es ist motivierend zu wissen, dass jede und jeder Einzelne etwas für die Insekten tun kann.

Schon mit einem richtig bepflanzten Blumenkasten oder einem Topf Kräuter auf den Balkon kann man Bienen Nahrung geben. — Dr. Jürgen Brandl

Eine Win-win-Situation für Mensch und Biene: es schmückt und schmeckt. Und glückliche Gewinner zu generieren, liegt bekanntlich in der Natur von Lotterien, Sportwetten und Casino-Spielen: Das ist die Kernkompetenz der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. In dem Sinne: "Beedabei" – mitspielen und zum Wohl der Bienen gewinnen!