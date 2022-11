Schwarzarbeit in Nagelstudio – Mann in U-Haft

Bei der Kontrolle eines Nagelstudios geht den Zollbeamten ein Mann ins Netz, der sich wiederholt unerlaubt in Deutschland aufhält und hier sogar einer Schwarzarbeit nachging.

München - Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am 3. November die Überprüfung eines Münchner Nagelstudios vorgenommen. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden die Beamten auf einen 27-jährigen Mann aus Vietnam aufmerksam, der in dem Betrieb seiner Arbeit nachging.

Allerdings konnte der Mann keinen Aufenthaltstitel vorweisen, der notwendig ist, um sich in Deutschland legal aufzuhalten und einer Arbeit nachgehen zu dürfen.

Vietnamese wiederholt illegal in Deutschland

Es war nicht das erste Mal, dass der Vietnamese in Konflikt mit der Behörde geriet. Der 27-Jährige wurde bereits im Juni 2021 wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland von den Zöllnern aufgegriffen und anschließend aus dem Bundesgebiet ausgewiesen und zusätzlich mit einer dreijährigen Wiedereinreisesperre belegt.

Da er sich nicht an diese gehalten und sich verbotenerweise wieder in Deutschland aufgehalten hatte, wurde der Vietnamese von den Zollbeamten festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft für den 27-Jährigen an.

Den Betreiber des Nagelstudios, in dem der Vietnamese arbeitete, erwarten nun Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der vorsätzlichen illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.