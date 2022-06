Schulden bei der Stadt: Gastwirt kommt in Haft

Der Münchner hat einige Bußgeldbescheide über insgesamt 7.500 Euro ignoriert, jetzt sitzt er.

München - Ein 58-Jähriger aus der Gastronomie nahm offensichtlich die Vorschriften in seiner Branche nicht sonderlich ernst. Nach Kontrollen ignorierte er zudem offenbar auch entsprechende Bußgeldbescheide der Landeshauptstadt.

Im vergangenen und in diesem Corona-Jahr wurden dem in Haidhausen lebenden Mexikaner drei Bußgeldbescheide über einmal 3.000 Euro plus 203 Euro Verwaltungskosten, einmal 3.500 Euro plus 304 Euro Kosten und einmal 400 Euro plus 58 Euro Kosten zugestellt.

Gastwirt zahlt nicht - Gericht erlässt drei Haftbefehle

Bezahlt wurden die Schulden nicht. Die Stadtkämmerei schaltete schließlich die Staatsanwaltschaft ein. Inzwischen waren 7.465 Euro aufgelaufen. Bei Gericht wurden im Mai drei Erzwingungshaftbefehle erlasse. Der Gastwirt hatte die Möglichkeit, zu bezahlen oder wahlweise 35 Tage in Erzwingungshaft zu verbringen.

Bundespolizei greift Mann am Flughafen auf und bringt ihn in die JVA

Als der 58-Jährige am Mittwoch aus Bukarest kommend am Münchner Flughafen landete und Beamten der Bundespolizei in die Arme lief, half nichts mehr. Der Gastwirt sollte seine Schulden bei der Stadtkämmerei bezahlen.

Weil er das aber nicht tat, musste er am Donnerstag die Fahrt in die JVA Stadelheim antreten, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.