München: Mann (25) am Stachus erstochen – Tatverdächtiger festgenommen!

Gegen den 32-Jährigen ist ein Haftbefehl erlassen worden. Das K11 ermittelt weiter.

München - Nachdem im April ein 25-Jähriger aus Somalia nach einem Streit in der Sonnenstraße erstochen worden war, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach Tötungsdelikt am Stachus: Mehrere Wohnungsdurchsuchungen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden am Tatort umfangreiche Beweiserhebungsmaßnahmen sowie forensische Untersuchungen durchgeführt. Diese führten die Polizisten zu drei Verdächtigen, deren Wohnungen im Münchner Stadtgebiet sowie eine Wohnung in Rheinland-Pfalz am vergangenen Mittwoch durchsucht wurden.

Im Zuge der Durchsuchungen und der anschließenden Vernehmungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in München, so die Polizei.

Haftbefehl gegen 32-Jährigen erlassen

Er wurde am Donnerstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen Totschlags erließ.

Das Kommissariat 11 ermittelt weiter.