Schüsse am Oberföhringer Wehr: Mann war wohl mit Pistole bewaffnet

Nachdem am Mittwochabend ein Mann am Oberföhringer Wehr von Polizeibeamten angeschossen wurde, gibt es nun neue Details zum Einsatz. Der Angeschossene, der noch in der Nacht operiert wurde, soll nicht nur mit einem selbstgebauten Messer bewaffnet gewesen sein.

08. Juli 2021 - 13:04 Uhr | AZ

Am Oberföhringer Wehr wurde ein Mann von Polizeibeamten angeschossen. (Archivbild) © Robert B. Fishman (imago stock&people)

Oberföhring - Der Mann, der am frühen Mittwochabend am Oberföhringer Wehr von der Polizei angeschossen wurde, soll ebenfalls mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Schüsse am Oberföhringer Wehr: Mann war bewaffnet Am Tag nach dem Einsatz gab die Münchner Polizei weitere Details bekannt: Demnach hatte der Mann ein selbstgebautes Messer sowie eine Schusswaffe bei sich. Noch ist unklar, ob es sich dabei um eine echte oder eine Softair- oder Schreckschusswaffe gehandelt hat. Ebenso gab es keine Angaben dazu, ob der Mann damit geschossen hat. Fest steht jedoch, dass die Waffe täuschend echt aussah – wohl auch deshalb waren die Beamten am Mittwoch in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Kontrolle am Oberföhringer Wehr entwickelte sich zu einem Großeinsatz, zahlreiche Streifen, schwerbewaffnete Polizisten und auch ein Polizeihubschrauber wurden hinzugezogen. Oberföhring: Polizeischüsse treffen Angreifer Noch am Abend hatte ein Sprecher der Münchner Polizei erklärt, dass gegen 18 Uhr ein verdächtig wirkender Mann einer Personenkontrolle unterzogen worden sei, in deren Verlauf dieser mit einem "spitzen Gegenstand" auf die Beamten der Zivilstreife losgegangen sei. Aufgrund dieser Bedrohung gaben die Beamten mehrere Schüsse ab, mindestens einer davon traf den Mann. Die Beamten blieben unverletzt. Für Unbeteiligte bestand laut Polizei keine Gefahr. Nach AZ-Informationen könnte das Schussopfer der Obdachlosenszene angehören, Details zur Identität des Mannes sind allerdings noch nicht offiziell bekannt. Zeugen beschrieben sein Aussehen als verwahrlost, zudem soll er einen apathischen und verwirrten Eindruck gemacht haben. Mann liegt noch auf der Intensivstation Nach den Schüssen leisteten die Polizisten Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf und den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Der Mann befindet sich noch immer auf der Intensivstation, er wurde noch in der Nacht operiert, befindet sich mittlerweile aber in einem stabilen Zustand. Die beteiligten Beamten wurden nach dem Vorfall im Präsidium einem Alkoholtest unterzogen, welcher negativ ausfiel. Das Bayerische Landeskriminalamt übernahm vor Ort die Prüfung zur Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs. Die Münchner Kriminalpolizei hat zudem die Ermittlungen zur vorangegangenen Bedrohungslage übernommen.