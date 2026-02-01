Die AZ war am Freitagabend im Augustiner Stammhaus dabei. Und erklärt eine ganz besondere Münchner Tradition: den Schäfflerball.

Prost - auf unseren einzigartigen Ball! Im Augustiner Stammhaus feierten die Schäffler ausgelassen mit ihren Familien, Freunden und Fans.

Sonst darf keiner aus der Reihe tanzen. Bei ihren Auftritten ist jedes kleinste Detail streng vorgegeben. Der kunstvolle Brauchtumstanz der Schäffler verlangt jedes Mal höchste Präzision.

Dass jeder einzelne traditionsreiche Schleifschritt und jede komplizierte Figur sitzt, haben die Münchner Fassmacher heuer schon hinreichend bewiesen. Seit dem Start der Schäfflersaison 2026 am 6. Januar hatten die Herren bereits über 200 Auftritte im Gleichschritt.

Im Grünen Saal spielten die Party-Rock’n’Roller Cagey Strings auf. Einige tanzbegeisterte Schäffler entledigten sich ihrer dicken roten Jacke. © Baronikians

Doch sie können auch ganz anders. Bei ihrem Schäfflerball, der wie ihre Tanzsaison nach altem Brauch nur alle sieben Jahre stattfindet, ging Freitagabend und -nacht im Augustiner Stammhaus, wo auch die Vereinsräume sind, tüchtig die Post ab.

Es wurde mit Familie, Freunden und Fans gefeiert, ausgelassen im Zunftgewand Rock’n’Rock getanzt, gegessen und getrunken. Über 50 Schäffler in vollem Ornat mit roter Jacke, grüner Kappe, Lederschurz und Kniebundhose sieht man selten. Bei ihren Auftritten sind immer 25 Männer im Alter von 18 und 60 Jahren unterwegs.

Prost - auf unseren einzigartigen Ball! Im Augustiner Stammhaus feierten die Schäffler ausgelassen mit ihren Familien, Freunden und Fans. © Baronikianas

"Bei unserem Ball sind auch frühere und künftige Schäffler sowie Teilzeittänzer dabei", sagte Peter Schmid, Vereinsvorsitzender und Chef von Münchens letzter Fassfabrik, der AZ: "Wir sind schon eine lustige Truppe."

Ganz fraglos: Viele Schäffler schlüpften zu späterer Stunde aus ihren warmen Jacken und feierten mit den Münchner Marktweibern, Faschingsclubs und "unseren Superfrauen", wie Christian Böltl, der rote Kasperl, sagte: "Wir haben ja bis Faschingsdienstag am Stück über 430 Auftritte. Das ist schon eine Herausforderung."

Das Leben als Schäffler-Frau

Nicht nur für die Tänzer! "Unsere Frauen stehen hinter uns", so Böltl, seine Frau Katharina fest im Arm: "Ohne ihre große Unterstützung könnte ich die Schäfflersaison in Vollzeit wegen unserer Firma und unseren drei Kindern nicht machen."

Malte mal keine Nasen schwarz an: Christian Böltl, der rote Kasperl der Schäffler, mit seiner Frau Katharina. Während der Schäfflersaison haben sie sonst nicht viel Zeit füreinander. © Baronikians

An vielen Tagen, erzählte Katharina, sehe sie ihren Mann nur kurz in der Früh: "Dann trinken wir um fünf Uhr morgens zumindest einen Kaffee zusammen. Hinter der Schäffler-Tradition steh ich voll und ganz. Doch, dass wir jetzt beim Schäfflerball mal wieder Zeit für uns haben, ist schon was Kostbares". Und so sahen es zahlreiche Schäffler und ihre Partnerinnen bei diesem Münchner Faschingsball der etwas anderen Art.