Schon ab Samstag: Stadtwerke München erhöhen Fernwärmepreise

17 Prozent mehr kostet die Megawattstunde – und das schon ab dem Wochenende.

München - Die Fernwärmepreise im vierten Quartal steigen, allerdings konnten die Stadtwerke München diese laut eigener Aussage "spürbar abmildern". Ab dem 1. Oktober erhöht sich der Grundpreis um 2,4 Prozent, beim Arbeitspreis gibt es eine Anhebung von 17,3 Prozent.

Für die SWM eine "gute Nachricht", denn aufgrund der gestiegenen Marktpreise für Gas und Kohle hätte sich den Stadtwerken zufolge aus der "Preisänderungsklausel eine Steigerung des Arbeitspreises von 73,9 Prozent ergeben".

Diese Preissteigerungen werden nun aber "nur zum Teil" an die Kunden weitergegeben. Jedoch gehen die Stadtwerke davon aus, dass die Energiepreise weiter steigen werden und die folgenden Anstiege nicht mehr so sehr wie aktuell begrenzt werden können. "Zusätzlich wirken sich ab 1. Oktober auch steigende Umlagen auf die Fernwärmepreise aus", heißt es in der SWM-Mitteilung von Mittwoch weiter.

Auch für Erdgas müssen SWM-Kunden tiefer in die Tasche greifen, diese wurden bereits zum 1. August erhöht.