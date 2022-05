Wärme aus der Kalksteinschicht: Unterwegs auf Münchens Mega-Geothermie-Anlage

Gegenüber der Großmarkthalle entsteht Europas größte Geothermie-Anlage. 80.000 Münchner soll die klimafreundliche Fernwärme versorgen. Ein Rundgang durch die neue Anlage.

München - Tief unter München, etwa drei Kilometer in Richtung Erdmittelpunkt, befindet sich ein unvorstellbar großes Reservoir an heißem Wasser. Der flüssige Schatz hat sich in Hohlräumen wie Karsthöhen und Spalten der Kalksteinschicht (Malm) angereichert. Im Altmühltal kann man die etwa fünf Millionen Jahre alte Kalksteinschicht an der Oberfläche bestaunen, gen Süden unter den Alpen taucht sie immer tiefer ab.

In München und Umgebung ist die Malm-Schicht großflächig vorhanden - mit reichlich Thermalwasser darin. Je tiefer die Kalksteinschicht liegt, umso heißer ist es. Unter den Häusern der Landeshauptstadt hat es eine Temperatur von etwa 95 Grad; unter Sauerlach, in etwa vier Kilometern Tiefe, rund 140 Grad.

Das Thermalwasser, aus dem Energie gewonnen wird, ist umso heißer, je tiefer es unter der Erde vorhanden ist. In München an der Schäftlarnstraße hat es eine Temperatur von 90 bis 95 Grad, in Sauerlach 140 Grad. © SWM

SWM betreibt sechs Geothermie-Anlagen

Die Stadtwerke München (SWM) und der Bundesverband Geothermie sind dabei, diesen Thermalwasserschatz buchstäblich zu heben - sechs Geothermie-Anlagen betreiben die SWM - für Fernwärme, mit der Wohnungen geheizt, Wasser erwärmt und Anlagen gekühlt werden können sowie teilweise auch zur Stromgewinnung.

"Pumpenkönig" Thomas Gilg: Er leitet das Kraftwerk am Standort Süd. © Daniel von Loeper

Im Sommer 2021 ist auf dem Areal zwischen Isarkanal, Schäftlarnstraße und Großmarkthalle Deutschlands größte - laut Bundesverband Geothermie sogar Europas größte - Geothermie-Anlage in den Testbetrieb gegangen. Sie wird Ökowärme - rund 80 Megawatt - für mehr als 80.000 Menschen liefern: wetterunabhängig und klimaneutral.

In dieser Halle entsteht ein neues Kraftwerk mit Gas- und Dampfturbinen. © Daniel von Loeper

Drei Kilometer tief wird gebohrt an der Schäftlarnstraße

Außerdem werden die Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen modernisiert, um künftig noch effizienter Strom und Wärme zu erzeugen. Ein neuer Energiespeicher und eine Technikzentrale entstehen. Ab diesem Jahr soll hier zudem mit dem kalten Wasser aus dem Isarkanal klimafreundliche Fernkälte für die Innenstadt produziert werden.

Durch riesige Rohre wird das heiße Wasser zu Wärmetauschern geleitet. © Daniel von Loeper

Rund 3.000 Meter wird an der Schäftlarnstraße in die Tiefe gebohrt. Über drei Bohrungen wird das heiße Wasser an die Erdoberfläche gepumpt und durch dicke, oberirdische Rohre zu Wärmetauschern geführt. Dort wird die Energie auf das Fernwärmenetz übertragen. Anschließend wird das abgekühlte Wasser (mit noch etwa 55 bis 60 Grad) über sogenannte Injektionsbohrungen zurück in dieselbe Erdschicht geleitet, aus der es entnommen worden ist. Der Abstand zwischen den Schächten, durch die Wasser entnommen wird und es wieder zurückgeführt wird, beträgt etwa zwei Kilometer.

900 Kilometer langes Fernwärmenetz versorgt 40 Prozent der Münchner Haushalte

Die meisten Geothermie-Heizwerke in Bayern befinden sich rund um München. Die erste Anlage der Stadtwerke ging 2004 in Riem in Betrieb, mittlerweile betreiben die SWM sechs, darunter seit 2016 eine Zwölf-Megawatt-Anlage in Freiham, sie wurde 2020 als effizienteste in Bayern in den Kategorien Strom und Wärme ausgezeichnet.

Über ein 900 Kilometer langes Fernwärmenetz versorgen die Stadtwerke München schon rund 40 Prozent der Münchner Haushalte mit umweltfreundlicher Wärme. Bis spätestens 2040 wollen sie den Münchner Fernwärmebedarf komplett CO2-neutral decken. Um das zu erreichen, setzen sie vor allem auf die sogenannte Tiefengeothermie.

Menschenleer: Im "Thermalwasserbereich" läuft alles vollautomatisch. © Daniel von Loeper

Für Helge-Uve Braun, Technischer Geschäftsführer bei den SWM und Präsident des Bundesverbandes Geothermie (BVG), muss es vor allem im Stromsektor mit dem Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich sehr viel schneller vorangehen - gerade jetzt, da sich Deutschland unabhängig vom Kohle-, Gas- und Erdöllieferanten Russland machen muss. "Hier spielt die Geothermie mit dem größten bisher ungenutzten Ausbaupotenzial aller Erneuerbaren eine entscheidende Schlüsselrolle", meint er. Bundesverbandsgeschäftsführer André Deinhardt meinte am Donnerstag: "2045 könnten von 550 Terawattstunden, die Deutschland braucht, rund 186 durch Geothermie erzeugt werden."