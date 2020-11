Schöne Münchnerin Finale 2020: Diese zehn Frauen kämpfen um den Sieg

Am Samstagabend wird die Siegerin der AZ-Aktion "Die Schöne Münchnerin 2020" in einem Video gekürt. Wir stellen vorab die zehn Finalistinnen vor.

Lisa Motto: "Für mich ist im Leben Achtsamkeit besonders wichtig. Ich will achtsam mit den Menschen in meinem Umfeld umgehen - und vor allem achtsam mit mir selbst." Hobbys: Sport, Freunde

Bernd Wackerbauer 12 Lisa Motto: "Für mich ist im Leben Achtsamkeit besonders wichtig. Ich will achtsam mit den Menschen in meinem Umfeld umgehen - und vor allem achtsam mit mir selbst." Hobbys: Sport, Freunde

Christina Motto: "Die Wahrheit steht für mich an allererster Stelle. Für mich ist wichtig, dass man alles, was man denkt, hinterfragt und auch Gegenargumente sucht. Erst wenn man Gegenthesen findet, wird klar, ob das, was man glaubt, die Wahrheit ist." Hobbys: Fitness, Tanzen

Bernd Wackerbauer 12 Christina Motto: "Die Wahrheit steht für mich an allererster Stelle. Für mich ist wichtig, dass man alles, was man denkt, hinterfragt und auch Gegenargumente sucht. Erst wenn man Gegenthesen findet, wird klar, ob das, was man glaubt, die Wahrheit ist." Hobbys: Fitness, Tanzen

Suzanna Motto: "Wir sollten aufhören, so schnell zu verurteilen. Jeder Mensch sollte so sein können, wie er ist. Wir sollten aufhören, Menschen zu hinterfragen, sondern offen sein und die Leute einfach machen lassen. Sie haben ihre Gründe dafür." Hobbys: Fotografie, Reisen

Bela Raba 12 Suzanna Motto: "Wir sollten aufhören, so schnell zu verurteilen. Jeder Mensch sollte so sein können, wie er ist. Wir sollten aufhören, Menschen zu hinterfragen, sondern offen sein und die Leute einfach machen lassen. Sie haben ihre Gründe dafür." Hobbys: Fotografie, Reisen

München - Natürlich haben wir bei der AZ lange überlegt: Sollen wir auch in diesem besonderen Jahr "Die Schöne Münchnerin" suchen, unter diesen ungekannten Bedingungen? Oder sollen wir absagen? Es wäre das erste Mal gewesen - seit 1948.

Schöne Münchnerin wird auch in Corona-Zeiten gekürt

Wir haben entschieden, die AZ-Aktion auch dieses Jahr anzugehen. Aber unter anderen Vorzeichen. Wir wollten eine junge Frau suchen, die nicht nur schön ist, sondern auch reflektiert und sympathisch, eine Frau, die sich Gedanken über unsere Gesellschaft macht und Haltung zeigt.

So haben wir zehn tolle Frauen kennengelernt und über drei Monate immer wieder getroffen. Nicht alles konnte stattfinden wie gewünscht: An die Shootingreise nach Kroatien war in Corona-Zeiten nicht zu denken. Auch die Finalshow mussten wir absagen. Stattdessen haben wir bei dem Hauptsponsor, dem Autohaus Häusler, ein Video gedreht - natürlich unter speziellen Hygiene- und Distanzbestimmungen.

In diesem Video verraten wir am heutigen Samstagabend, 19 Uhr, wen die AZ-Jury zur Siegerin gekürt hat. Zunächst wollen wir ihnen noch mal alle zehn Finalistinnen in unserer Fotostrecke vorstellen. Auf Äußerlichkeiten wie Alter, Größe und Ähnliches verzichten wir. Stattdessen kommen die jungen Frauen selbst zu Wort und schildern, was ihnen im Leben wichtig ist.