Schockanruf: Wachsame Münchner Seniorinnen durchschauen Betrüger

In gleich zwei Fällen sind Telefonbetrüger an Seniorinnen in München gescheitert.

11. November 2022 - 15:08 Uhr | AZ/dpa

Zwei Männer wurden festgenommen, nachdem Seniorinnen nicht auf ihre Betrugsmasche hereingefallen sind.(Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

München - Eine 86-Jährige und eine 81-Jährige durchschauten die Masche der jeweiligen Betrüger und informierten vor der geforderten Geldübergabe die Polizei, wie das Polizeipräsidium München am Freitag mitteilte. Seniorinnen riechen Betrug – zwei Männer festgenommen In beiden Fällen gaben die Betrüger an, Familienmitglieder der Seniorinnen hätten einen tödlichen Autounfall verursacht und bräuchten Geld, um aus der Untersuchungshaft freizukommen. Lesen Sie auch Münchner Senioren durchschauen Telefonbetrug: Betrüger festgenommen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Dabei gaben sie sich unter anderem als Enkelin, Staatsanwalt und Polizeibeamtin aus. Echte Polizeibeamte nahmen bei den vermeintlichen Geldübergaben einen 19- und einen 35-Jährigen fest. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Schockanrufen und anderen Formen von Telefonbetrug.