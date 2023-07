Schock-Fund in Thailand: Leiche von Makler aus München zerstückelt in Kühltruhe gefunden

Die thailändische Polizei hat südöstlich der Hauptstadt Bangkok die Leiche eines Deutschen gefunden. Der Leichnam des Maklers aus München wurde zerstückelt und in einer Kühltruhe versteckt.

Pattaya - Grausame Entdeckung in Thailand: Am Montag wurde die Leiche des Deutschen Hans-Peter M. auf einem Anwesen in Nong Prue in der Provinz Chonburi südöstlich der Hauptstadt Bangkok gefunden. Der Makler, der aus München kommt, lebt und arbeitet schon seit geraumer Zeit in Südostasien.

Der Leichnam des 62-Jährigen wurde in einer großen Gefriertruhe gefunden – die Polizei erhielt zuvor Hinweise, woraufhin sie das Ferienhaus durchsuchte. Wie " " berichtet, hatten die Ermittler zuvor einen schwarzen Pickup-Truck beobachtet, der die Kühltruhe geladen hatte.

Thailändischen Medienberichten zufolge stellten die Gerichtsmediziner fest, dass der Körper von M. in 13 Teile zerschnitten, anschließend in schwarze Müllsäcke verpackt und dann in der Kühltruhe deponiert wurde. Zuvor soll M. von den Tätern gefoltert worden sein.

Vermisster Münchner wurde zuletzt Anfang Juli gesehen

Gegen einen deutschen Staatsbürger soll Haftbefehl erlassen worden sein. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass auch Thailänder an der schrecklichen Tat beteiligt waren. Der Chefermittler der zuständigen Polizei, Theerachai Chamnanmor, sagte zur " ", der Tod des Mannes stehe mit einer Erpressung in Zusammenhang. Demnach seien etwa zwei Millionen Baht (rund 52.000 Euro) von seinem Konto abgebucht worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

M. galt seit 4. Juli als vermisst. Zuletzt wurde er an besagtem Tag bei einem Geschäftstreffen mit einer Frau gesehen, die mittlerweile festgenommen wurde. Wie die " " berichtet, soll es bei dem Treffen um ein lukratives Geschäft für eine Villa auf Koh Samui und eine Boxhalle gegangen sein.