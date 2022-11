Schneller durchs KVR: Sachbearbeiter sollen auch kassieren

Das fordert die Fraktion der FDP/Bayernpartei in einem Antrag.

München - Wer schon einmal im KVR etwas zu erledigen hatte, kennt die Routine: Erst wird beim Sachbearbeiter die Sache erledigt, wegen der man überhaupt da ist. Dann muss man zum separaten Kassenschalter, um zu bezahlen. Und dann mit dem Beleg wieder zurück zum Sachbearbeiter.

FDP: Sachbearbeiter im KVR sollen auch kassieren

Ein unnötiges Hin- und Her, findet die FDP/Bayernpartei im Stadtrat. Sie will mit einem Antrag darauf hinwirken, dass künftig die Sachbearbeiter auch gleich selber einkassieren können – der Kundschaft würde das einen Gang zum Kassenschalter und zurück ersparen.

Warum das bisher so getrennt ist, liegt an einer Vorschrift: Die Bearbeitung und die in schönstem Amtsdeutsch genannte Vereinnahmung (also die Bezahlung) dürfen nicht durch dieselbe Person erledigt werden. Die Vorschrift will die FDP/Bayernpartei anpassen.