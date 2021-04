Schnee und Graupel in München: Der Winter geht weiter

Sturmböen haben am Ostermontag den ganzen Tag über für Einsätze bei der Feuerwehr gesorgt. Es bleibt kalt und windig.

Der Isarflößer von Fritz Koelle schaut am Dienstag in eine kalte Landschaft.

Bernd Wackerbauer 8 Der Isarflößer von Fritz Koelle schaut am Dienstag in eine kalte Landschaft.

In Hinterbrühl herrscht einsame Winterruhe am Kanal.

Bernd Wackerbauer 8 In Hinterbrühl herrscht einsame Winterruhe am Kanal.

München - "Da hat uns der Osterhase ein echtes Kälte-Ei ins Nest gelegt", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Gab's vergangene Woche noch viel Sonne und Temperaturen um die 20 Grad, startet diese Woche mit Winterwetter. Schnee- und Graupelschauer bis ins Flachland, dazu fegt immer wieder ein eisiger Wind durch die Stadt.

Kurz nach Mittag gingen am Ostermontag die ersten Anrufe bei der Leitstelle ein - in den meisten Fällen handelte es sich glücklicherweise aber nur um Kleinigkeiten: So mussten die Einsatzkräfte unter anderem wegen abgebrochener Äste, und ungesicherter Teile, die der Wind umherwehte, sowie umgeworfener Bauzäune ausrücken. Insgesamt sammelten sich so bis zum Abend rund 20 Wind-Einsätze an.

Aufwändiger Feuerwehr-Einsatz in der Floriansmühlstraße

Der wohl spektakulärste Einsatz ereignete sich in der Floriansmühlstraße. Hier werden, nach einem Brand an einem Funkmasten im vergangenen Jahr, Bauarbeiten durchgeführt.

Große Teile des Gerüsts sind mit einer Schutzplane versehen, die am Montag vom Wind teilweise abgerissen wurde. Da die Planen in einer Höhe von bis zu 30 Metern nicht mit einer Drehleiter zu erreichen waren, musste die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr anrücken.

Trotz Schnee: "Nicht mehr Unfälle als sonst auch"

In der Nacht kam dann der Schnee, der sogar in München liegenblieb. Die Autofahrer nahmen's eher locker. "Nicht mehr Unfälle als sonst auch", sagte Polizeisprecher Sven Müller, "was auch daran liegt, dass noch Ferien sind."

Zum Ende der Woche soll es etwas wärmer werden. Doch schon am Sonntag könnte es erneut frostig werden.