Alle sieben Jahre tanzen die Schäffler in der Stadt. Wir sagen Ihnen, wo Sie an diesem Wochenende zuschauen können und wo noch richtig Fasching gefeiert wird.

Nur alle sieben Jahren treten sie auf – und noch gibt es Gelegenheiten, den Schäfflern bei ihrem traditionellen Tanz zuzuschauen. Wenn die Blaskapelle loslegt und die Reihen sich drehen, ist das schon ein Erlebnis.

Am Samstag, 7.2., können Sie die Schäffler im Stadtgebiet bei sieben Terminen erleben: Um 9 Uhr im Innenhof der Daiserstraße 28 bei der Münchener Kleinwohnungs-Baugenossenschaft; 10 Uhr bei der Kirche St. Thomas Morus, Heckenstallerstraße 104; 11 Uhr bei der Käsealm Christian Ertl am Wochenmarkt Margaretenplatz; 12 Uhr Marienplatz; 13 Uhr bei Eduard Meier, Wittelsbacherplatz; 16 Uhr bei der Haderner G’sellschaft, Heiglhofstraße 13 und 17 Uhr am Moosacher St.-Martins-Platz.

Und auch am Sonntag, 8.2., tanzen die Schäffler quasi im Akkord: Los geht’s um 11 Uhr in der Sipplinger Straße 8; 12 Uhr Königsplatz; 13 Uhr Biergarten am Chinesischen Turm; 14 Uhr Beim Spöckmeier, Rosenstraße 9; 15 Uhr Königlicher Hirschgarten; 16 Uhr beim Heimat- und Volkstrachtenverein "D‘Würmtaler” Menzing (Hof von Karl Maisinger/Trachten Pöllmann), An der Würm 28, und 17 Uhr am Marktplatz Ismaninger Straße in Aschheim.

Faschingsumzug & mehr: Das erwartet die Narren an diesem Wochenende

Da kommt schon so richtig Straßenfaschingsstimmung auf: Beim Großen Faschingsumzug der Damischen Ritter, der heuer schon zum 19. Mal stattfindet, ziehen am Sonntag, 8.2., Faschingsvereine, Tanzgruppen, Burschenvereine und viele mehr in einer bunten Parade aus fantasievollen Wagen, Tanzgruppen und Musikkapellen durch die Altstadt.

Auf dem Marienplatz hat der Faschinsumzug der Damischen Ritter sein Finale. Danach wird hier weitergefeiert. © IMAGO

Tausende Schaulustige säumen die Route, tanzen und winken und sammeln fleißig die vielen Bonbons auf, die von den teils aufwendig gestalteten Wagen in die Menge fliegen. Heuer unter dem Motto "Der Zug hat keine Grenzen" feiert die Landeshauptstadt Vielfalt, Lebensfreude und die verbindende Kraft des Humors. Ganz im Sinne des Mottos verschwimmen am Marienplatz, wo von 10 bis 18.30 Uhr Begleitprogramm geboten wird, die Grenzen zwischen Publikum und Aktiven. Gemeinsam mit der Narrhalla wird dort in diesem Jahr mit allen Gästen ausgelassen weitergefeiert.

Die Route im Überblick: Los geht’s an der Frauenstraße auf Höhe des Viktualienmarkts, dann hinter der Schrannenhalle weiter Richtung Altheimer Eck und durch die Fußgängerzone. Am Ziel Marienplatz ist dann eine "narrische Gaudi" garantiert, so die Damischen Ritter.

Sonntag, Beginn 13.13 Uhr

Bis Aschermittwoch ist noch richtig viel geboten

Allgemein ist der Münchner Fasching ja im Aufwind: Auch an diesem Wochenende wird’s närrisch – am Samstag beim bunten Faschingstreiben auf dem Moosacher St.-Martins-Platz (ab 11.11 Uhr), beim Gauklerball im Künstlerhaus oder beim Biedersteiner Kellerfasching. Auch diverse Kinderfaschingsbälle steigen an diesem Wochenende. Die großen Bälle im Deutschen Theater sind leider quasi ausverkauft.

Bunte Truppe beim Faschingsumzug 2024. © IMAGO

So richtig rund geht’s im Münchner ab dem Weiberfasching am kommenden Donnerstag, 12. Februar. In vielen Innenstadt-Gaststätten, im Hirschgarten oder der Allacher Schießstätte steigen bunte Partys. Auf dem Viktualienmarkt wird der Unsinnige Donnerstag gefeiert.

Und dann geht's munter weiter, jeden Tag bis zum Kehraus steigen viele Feste und Bälle. Am Sonntag, 15. Februar, beginnt der Straßenfasching zwischen Stachus und Marienplatz mit mehreren Bühnen. Die diversen Innenstadtwirte laden am Rosenmontag zum traditionellen Weißwurstessen und am Faschingsdienstag zum Wirtshausfasching. Dann ist freilich auch der Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt der Höhepunkt. Danach geht's in vielen Wirtshäusern, Bars und Gaststätten weiter.