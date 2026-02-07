Drinnen bleiben ist an diesem Wochenende keine Option! Die AZ gibt Tipps für alle, die Samstag und Sonntag in München bleiben. Von der Comedy Show bis zum Museum.

Nein, ganz allein sind Sie hier nie. Vor allem um Punkt 11 oder 12 Uhr, wenn sich Touristen und Passanten rund um die Mariensäule postieren, um das Glockenspiel im Rathausturm zu bestaunen. Wär’ doch auch wieder mal eine Idee, oder?

Zugegeben – schaut man auf den Wetterbericht, kommt das Wochenende eher trüb daher. Bedeckt soll der Samstag sein und nicht wärmer als 7 Grad. Am Sonntag schaut’s ähnlich düster aus, obwohl da vielleicht einmal die Sonne zwischen den Wolken rausblitzen könnte.

Sich deshalb zu Hause einigeln? Gemütlich auf dem Sofa fläzen? Das gilt an diesem Wochenende trotzdem nicht. Es ist einfach so viel geboten, dass man gar nicht drinnenbleiben kann. Der Fasching nimmt immer mehr Fahrt auf, viele Bälle und Partys steigen schon an diesem Samstag und Sonntag.

Und die Schäffler tanzen unermüdlich, fast mag man sagen, ein Auftritt jagt den anderen.

Und dann gibt’s ja noch die diversen anderen Veranstaltungen, von der Lesung bis zum Kindertag – und vielem mehr. Die AZ hat Ihnen hier eine kleine Auswahl zur Übersicht zusammengestellt.

Ihnen glangt's? Auf zur Mieter-Demo

Ein großes Bündnis ruft zur Demo für eine neue Mieten-, Boden- und Wohnungspolitik. Viele Münchner Mieter dürften Sympathien für diese Forderungen haben – die große Mietendemo am Odeonsplatz – rechtzeitig vor der Kommunalwahl am 8. März.

"Uns glangt’s! Mieten runter! Stadt für Alle! Jetzt!" – das ist das Motto der Demo, die Forderungen sind klar: Ein echter Mietendeckel, bundesweit und rückwirkend, Schluss mit der Befristung von Sozialbindungen bei Sozialwohnungen, ein soziales Bodenrecht, um Spekulation zu verhindern, und leistungslose Gewinne für die Allgemeinheit nutzen, kein Verkauf von öffentlichen Immobilien mehr an Investmentfirmen. Einführung einer verbilligten Abgabe von Staatsimmobilien an Genossenschaften und Kommunen für bezahlbaren Wohnraum und Gewerbe und Senkung der Erbpacht für lokale Wohnbaugenossenschaften. Und: Leerstand von Wohnraum konsequent erfassen, öffentlich machen und bestrafen.

Für bezahlbares Wohnen und gegen Spekulation wird am Samstag am Odeonsplatz demonstriert. © Lukas Barth



Über 120 Organisationen haben sich dem Demo-Aufruf bisher angeschlossen, von #ausspekuliert bis Eltern gegen Rechts, vom Bellevue di Monaco oder BISS bis zur Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Auch Parteien und große Verbände unterstützen die Forderungen, wie die Grünen, die SPD und die Linke, der DGB oder Verdi. Und natürlich diverse Mietervereine, Mietergemeinschaften und viele mehr. Vom Odeonsplatz geht es nach der Auftaktkundgebung mit einigen Redebeiträgen über die Ludwig-, Adalbert-, Türken- und Theresienstraße wieder zum Odeonsplatz. Unterstützt wird die Demo von Musiker und Rapper Roger Reckless, der moderiert, Maxi Pongratz (Kofelgschroa), der Express Brass Band, Hans Well & Wellbappn, Leniliciouz & Dichter & Steezy Tigers Band, DJ Klor sowie G1rlontop, die für jede Menge Musik sorgen.

Samstag, 14 Uhr, Odeonsplatz

Mit Musik und Licht durch Raum und Zeit

Was ist Ewigkeit? Was ist Zeit? Eine Sound- und Lichtshow über die menschliche Existenz und die Unendlichkeit des Kosmos kann man bei Infinity in der St.-Markus-Kirche erleben.

Staunen kann man bei Infinity in der Kirche St. Markus. © Eric Maier-Rehm

Die Zuschauer tauchen ein in ein immersives Erlebnis, das räumliche und zeitliche Grenzen und die Bedeutung von Unendlichkeit erforscht. Eine Entdeckungsreise durch eine Mischung aus Musik und Optik. Während des 30-minütigen Spektakels verzaubern die Melodien Johann Sebastian Bachs, moderne Kompositionen und zeitgenössische Beats die Zuschauer zusammen mit choreografierten Projektionen, die den Raum und die Architektur der Kirche in eine lebendige Leinwand verwandeln.

Samstag und Sonntag, Gabelsbergerstr. 6. 17.45, 18.30, 19.15, 20, 20.45 und 21.30 Uhr. Tickets zu 14,90 (Erw.) und 6,90 (Kinder von 5 bis 12) unter .

Comedy-Gold und Impro-Spaß

Authentische Stand-up Comedy gibt es sieben Tage die Woche, teils mit mehreren Shows am Abend, im Lucky Punch Comedy Club im Fat Cat.

Profis und Newcomer teilen sich die Bühne, das alles in gemütlicher Atmosphäre im alten Gasteig in Haidhausen.

Am Samstag bei der Premium Comedy Show im Lucky Punch treten vier bis fünf der besten Comedians auf und performen ihre stärksten Nummern. Die Line-ups sind meistens eine Überraschung, doch egal, ob bekannte Stars oder handverlesene Newcomer – es wartet eine superlustige und authentische Stand-up-Show. Für die 21-Uhr-Show am Samstag gibt es noch Tickets.

Am Sonntag steht Impro-Comedy auf dem Programm: In jeder Show entsteht das Lachen spontan und nur für den Augenblick. Darum ist auch jede Show auf ihre Art einmalig – denn die Comedians können sich nicht vorbereiten. Das Publikum kann sich freuen auf 60 Minuten improvisierte Sketch Comedy mit dem innovativsten Format!

Der Lucky Punch Comedy Club im Fat Cat. © Sigi Müller

Samstag, 21 Uhr, Sonntag, 18 Uhr, Rosenheimer Straße 5, Einlass jeweils 15 Minuten vor Showstart. FSK 18, Tickets zu 24,90 (Samstag) oder 9,90 Euro (Sonntag) unter

Tierheim: Trödeln für den guten Zweck

Der große, gemeinnützige Flohmarkt ist bei den Tierheimfesten immer ein beliebtes Highlight! Kein Wunder, hier kann man sagenhafte Schnäppchen machen und findet nagelneue Artikel aus allen Bereichen wie auch einwandfreie Secondhandware zu einem guten Preis. Ab sofort ist der Flohmarkt im Tierheim sogar jeden Samstag geöffnet und das Team freut sich auf viele Schnäppchenjäger und Trödelfans.

Der Erlös kommt dem Tierheim zugute. © Imago/Michael Weber



Haustierzubehör, Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände, Schmuck, Mode und vieles mehr – hier ist für jeden etwas Schönes oder Nützliches dabei. Die Sachen werden von großherzigen TierfreundInnen gespendet, und was nicht direkt für die Schützlinge verwendet werden kann, wird verkauft. Der Erlös geht selbstverständlich ans Tierheim. Besucher können also nach Herzenslust shoppen – und dabei noch Gutes tun! Seitdem das neue Tierarztgebäude hinter dem Katzenhaus fertig ist, hat das Tierheim für den Flohmarkt eine richtige Halle, in der die Sachen gut sortiert in Regalen angeboten werden können.

Brukenthalstraße 6, Samstag, 13 bis 16 Uhr.

Noch mehr Veranstaltungen – auch für Familien!

Hier gibt es viel zu entdecken: Die große Star-Wars Fan-Ausstellung "The Fans Strike Back" im Pineapple Park, dem ehemaligen Paketpost-Areal an der Arnulfstraße 195 wurde bis 12. April verlängert. Sa. und So. von 10.30 bis 19.30 Uhr, Tickets unter .