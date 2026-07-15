Sanierungsarbeiten in Pasing: Was Münchner S-Bahn-Fahrgäste jetzt wissen müssen

S-Bahn-Gästen stehen wieder Einschränkungen bevor. Grund dafür sind Baumaßnahmen der Deutschen Bahn. Worauf man sich in München einstellen muss.

Am Pasinger Bahnhof wird in den kommenden Wochen an 23 Weichen gearbeitet. (Archivbild)

An insgesamt 23 Weichen will die DB InfraGO in diesem Jahr noch im Bereich Pasing arbeiten. Dabei werden rund 900 Schwellen erneuert und etwa 800 Tonnen Schotter verbaut. Insgesamt sind für diese Maßnahmen drei Bauabschnitte geplant, der erste steht vom 24. bis 27. Juli an, die zwei weiteren sind im August und im September geplant.

Weichenarbeiten in Pasing: Was das für die Stammstrecke bedeutet

Da während der Baumaßnahmen die Weichen nicht befahrbar sind, stehen für die S-Bahnen weniger Gleise und Fahrtmöglichkeiten zur Verfügung als üblich. Dies bedeutet ein eingeschränktes Angebot auf der Stammstrecke, sowie Ersatzverkehr auf der Linie S3.

Während des ersten Bauabschnitts vom Freitag, 24. Juli, 21.50 Uhr bis Montag, 27. Juli, 5 Uhr, fahren zwischen Pasing und der Innenstadt nur die Linie S6 auf dem Regelweg durch die gesamte Stammstrecke sowie die Linie S8 zum Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Pasing). Fahrgäste können hier auch die Regionalzüge nutzen.

In den anderen Bereichen der Stammstrecke sind in diesem Zeitraum, je nach Streckenabschnitt, bis zu vier S-Bahn-Linien unterwegs.

So verkehren die einzelnen S-Bahn-Linien während des ersten Bauabschnitts: