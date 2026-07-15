Mit einwöchiger Verspätung: Gleisbauarbeiten in Giesing sind beendet

Eigentlich sollten die Gleisbauarbeiten in Giesing bis 7. Juli abgeschlossen sein. Mit einwöchiger Verspätung sind diese nun beendet – die Linien S3 und S5 können am Giesinger S-Bahnhof wieder durchfahren.

Die Gleisbauarbeiten in Giesing verzögern sich um mindestens eine Woche, die hat Auswirkungen auf die Linien S3 und S5. (Symbolbild)

Update 15. Juli, 11.07 Uhr: Mit einer Woche Verspätung sind die Gleisbauarbeiten am S-Bahnhof Giesing abgeschlossen. Der reguläre Fahrbetrieb für die Linien S3 und S5 wird wieder aufgenommen.

Ursprungsmeldung vom 2. Juli: Seit dem 17. Juni erneuert die Deutsche Bahn die Gleise im Bereich Giesing und installiert gleichzeitig neue Weichen in Unterhaching. Eigentlich hätten diese Arbeiten am 7. Juli beendet werden sollen, so hatte es der Plan vorgesehen, doch nun muss die Bahn das Ende der Gleisarbeiten um mindestens eine Woche nach hinten verlegen.

Grund für die mehrtägige Verzögerung ist die zwischenzeitliche Sperrung des Nordrings, einer wichtigen Güterzugstrecke, verursacht durch den Rangierunfall zweier Güterzüge, bei dem ein Bahnmitarbeiter ums Leben kam. Diese Sperrung sorgte für einen großräumigen Stau von Zügen, von dem auch die Anlieferung von Material und Geräten zur Baustelle in Giesing beeinträchtigt war.

Güterzug-Unfall und extreme Hitze sorgen für Verzögerung

Auch die extreme Hitze der vergangenen Tage in München ist mitverantwortlich, da einige Arbeiten, die nur bei gemäßigten Temperaturen durchgeführt werden können, zusätzlich verzögert wurden.

Diese beiden Tatsachen habend den minutiös geplanten und eng getakteten Ablauf der Baustelle in Giesing durcheinandergebracht, sodass Arbeiten nachgeholt und Baufirmen neu eingetaktet werden müssen. Die aktuellen Einschränkungen werden laut Deutscher Bahn noch mindestens bis Mittwoch, 15. Juli, 4 Uhr bestehen bleiben.

Für Fahrgäste der Linien S3 und S5 bedeutet dies Folgendes:

Die S3 verkehrt in zwei getrennten Abschnitten mit Umstieg am Ostbahnhof. Im östlichen Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Holzkirchen fährt die S3 nur im 40-Minuten-Takt und mit teils geänderten Abfahrtszeiten. Im westlichen Abschnitt zwischen Mammendorf und Ostbahnhof fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan, hier entfallen jedoch ab 7. Juli die Züge des 10-Minuten-Takts.

Die S5 fährt nur zwischen Perlach und Kreuzstraße. Für Fahrgäste ist ein Ersatzverkehr zwischen Perlach und Ostbahnhof unterwegs. Die Busse verkehren im verlängerten Bauzeitraum weiterhin zu den gleichen Fahrzeiten wie bisher. Alternativ kann in Neuperlach Süd auch die U5 genutzt werden.