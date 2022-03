Sahara-Staub über München: Himmel bleibt auch am Mittwoch rötlich-braun - "Blutregen" möglich

Bereits am Dienstag wehte Sahara-Staub über München, der Himmel war rötlich-braun eingefärbt. Zudem kam es zum sogenannten "Blutregen". Auch am Mittwoch bleibt den Münchnern das Wetter-Phänomen erhalten.

Am Langwieder See: Auch wenn der Himmel wie nach einem Brand aussah: Vermehrte Anrufe bei der Feuerwehr gab es nicht, wie ein Sprecher der Münchner Feuerwehr sagte.

Baustelle am Marienhof: Bei Tiefdruckgebieten wird über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen vor allem im Frühjahr und Sommer Deutschland.

Max-Joseph-Platz und Staatsoper: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll das Phänomen am Mittwoch in ganz Bayern zu sehen sein. Selbst am Donnerstag könnte der Saharastaub noch nicht weggeweht sein.

Altes Rathaus und Heilig-Geist-Kirche: Nach Angaben von Meteorologen trugen am Dienstag Südwestwinde Wüstensand zunächst nach Nieder- und Oberbayern und tauchten unter anderem München in ein bräunliches oder orangenes Licht.

München - Der Sahara-Staub über München und weiten Teilen Bayerns hat sich noch nicht verflüchtigt – auch am Mittwoch erscheint der Himmel durch den Wüstensand in der Luft in einem ungewöhnlichen Licht. Manchmal ist er rötlich-braun oder je nach Zusammensetzung auch mal milchig-gelb.

Bereits am Dienstag gab es das Wetter-Phänomen in den Alpen sowie in der bayerischen Landeshauptstadt zu bestaunen. Am Mittwoch soll es in ganz Bayern zu sehen sein und auch am Donnerstag könnte der Sahara-Staub noch nicht gänzlich weggeweht sein.

Blick aus dem Landtag auf die Frauenkirche. © Sven Hoppe/dpa

Aus Niederschlag und Sahara-Staub wird der "Blutregen"

Mit dem Sahara-Staub kann bei der aktuellen Wetterlage auch der sogenannte "Blutregen" einhergehen. Leichte Niederschläge sorgen dann dafür, dass der Wüstensand in der Luft ausgewaschen wird. Das Wasser färbe sich dann bräunlich. Beispielsweise auf Autos oder Gartenmöbeln wird der Sand dann sichtbar.

Auch wenn der "Blutregen" früher, im Mittelalter, als unheilvolles Vorzeichen galt – ein Grund zur Beunruhigung besteht nicht, das Wetter-Phänomen sei um diese Zeit nichts Ungewöhnliches, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärt. Dabei wird bei Tiefdruckgebieten über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen vor allem im Frühjahr und Sommer Deutschland. Der Staub aus der Sahara führt zu einer höheren Feinstaubbelastung, so der DWD. Aber der Staub an sich sei für den Menschen ungefährlich.

Rötlich-brauner Himmel über Sendling. © ms

Sahara-Luft sorgt für milde Temperaturen

Netter Nebeneffekt: Die warme Wüstenluft sorgt für besonders milde Temperaturen, teilweise könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Sonst sind Werte zwischen zwölf und 16 Grad der Normalfall. "Aus Süden schwappt sehr milde Luft von der Sahara kommend über Spanien nach Deutschland. Am mildesten wird es im Südwesten des Landes", erklärt Björn Goldhausen, Meteorologe von "WetterOnline".

Auch in den Hochlagen der Alpen gibt es den "Blutregen" beziehungsweise "Blutschnee", denn hier filtert der Schnee den Staub aus der Luft. "Dann erstrahlt die weiße Pracht nicht mehr strahlend weiß, sondern eher schmutzig braun", erklärt der Meteorologe.

