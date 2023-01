Saft fehlt: Mittelstandsunion fordert mehr E-Ladesäulen fürs Münchner Gewerbe

"Viele Gewerbetreibende haben in der Vergangenheit ihre Fahrzeuge umgerüstet. Zusätzlich zwingen auch die Diesel-Fahrverbote der grün-roten Stadtregierung die Mittelständler zum Handeln", so die Mittelstandsunion in einer Mitteilung.

31. Januar 2023 - 16:43 Uhr | AZ

Die Mittelstandsunion fordert mehr Ladesäulen in München. (Archivbild) © picture alliance/dpa