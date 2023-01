Diesel-Fahrverbot: Stadt hat auch 2022 Stickstoff-Grenzwerte überschritten

Einen Tag bevor in München das Diesel-Fahrverbot in Kraft tritt, ist klar: Auch 2022 wurden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid an zwei Straßen überschritten.

31. Januar 2023 - 13:14 Uhr | AZ

Ein Schild mit der Aufschrift „Umwelt Zone“ und „Diesel (außer Lieferverkehr und Anwohner) erst ab Euro 5/V frei“ steht an einer Zufahrt zur Landshuter Allee. © Sven Hoppe/dpa