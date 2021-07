S-Bahn München schnürt Ferien-Servicepaket für Radler

Für die Sommerferien bietet die S-Bahn München Radlern einen Extra-Service und erleichtert die Radlmitnahme.

In den Sommerferien werden in den Münchner S-Bahnen Fahrradlotsen Radler mit Rat und Tat zur Seite stehen. (Symbolbild)

München - Endlich Sommerferien! Da plant so mancher einen Radlausflug. Ziele im Umland gibt es reichlich, damit es nicht ganz so weit ist, kann man ihnen mit der S-Bahn recht gut ein Stück entgegen fahren.

Fahrradlotsen stehen mit Rat und Tat zur Seite

Die S-Bahn München schnürt deshalb ein Servicepaket für alle Radler. Vor allem auf den Linien zu den Seen im Süden Münchens und ins Voralpenland erwartet man viele Fahrgäste mit Rad.

Deshalb werden vor allem dort, aber auch in Richtung Freising, Ebersberg oder Holzkirchen, sogenannte Fahrradlotsen der S-Bahn unterwegs sein, die in Zügen und an den Bahnsteigen mit Rat und Tat zur Seite stehen, beim Ticketkauf beraten und auf eine gute Verteilung der Räder achten. So will man auch für weniger Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen sorgen.

Ein Pilotprojekt im Raum Würzburg im vergangenen Jahr hatte sich bewährt.