Rückgang gestoppt: Wieder mehr Geburten in München

Erstmals seit 2021 kommen 2025 wieder mehr Kinder in München zur Welt, als noch im Vorjahr. Besondere Geburten gibt es in Schwabing und Neuperlach.

Gute Nachrichten aus den Münchner Kreißsälen: Insgesamt 20.906 Kinder erblickten im Jahr 2025 in München das Licht der Welt. Das waren 491 Neugeborene mehr, als noch im Jahr 2024. Diese Zahlen basieren auf Angaben des Geburtenbüros des Standesamtes München.

Damit ist der Geburtenrückgang in München vorerst gestoppt. Zuletzt kamen im Jahr 2021 mehr Kinder in München zur Welt als noch im Vorjahr.

20.906 Neugeborene kommen 2025 in München zur Welt

Zu den 20.906 Neugeborenen zählen alle Kinder mit eingetragenem Geburtsort München, die demzufolge in einer Münchner Klinik oder Geburtseinrichtung zur Welt kamen, auch wenn sich deren Hauptwohnsitz nicht in München befindet.

Neugeborene Münchner und Münchnerinnen gab es 2025 genau 15.399. Diese Zahl wurde vom Statistischen Amt München erhoben und beinhaltet alle Kinder, die in München ihren Hauptwohnsitz haben, aber nicht unbedingt in München auf die Welt gekommen sind. Kinder, die in München geboren wurden, deren Eltern aber nicht in der Landeshauptstadt leben, fallen nicht in diese Zahl.

Die meisten Kinder kamen in Einrichtungen der München Klinik (MüK) zur Welt. Insgesamt 5857 Geburten wurden in den drei MüK-Frauenkliniken gezählt, dabei 5944 Kinder geboren (Schwabing: 2981, Harlaching: 2153 und Neuperlach: 810). Die Zahlendifferenz ergibt sich aus den Mehrlingsgeburten. 87 Zwillingsgeburten gab es im vergangenen Jahr in der MüK, hingegen kamen, im Vergleich zu den letzten acht Jahren, 2025 keine Drillinge zur Welt.

Besondere Zwillingsgeburt in Schwabing

Ein ganz spezielles Zwillingspärchen erblickte in Schwabing das Licht der Welt: Ella und Emma. Zwar kamen die beiden Mädchen nur mit einem Abstand von zwölf Minuten auf die Welt, dennoch haben die Zwillinge zwei unterschiedliche Geburtstage. Während Ella noch am 16. Februar 2025 um 23.50 Uhr geboren wurde, war dies bei ihrer Zwillingsschwester erst am 17. Februar 2025 um zwei Minuten nach Mitternacht der Fall.

Ella und Emma sind Zwillinge, haben aber zwei unterschiedliche Geburtstage. © München Klinik

Zudem kamen in den Frauenkliniken der MüK im vergangenen Jahr 55 Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm zur Welt.

In Neuperlacher Geburtsklinik kommt letztes Kind zur Welt

Eine besondere Geburt fand am 8. Dezember 2025 statt. Juno Aurora war das letzte von über 53.000 Kindern, die in der Neuperlacher Geburtsklinik zur Welt kamen. Mitte Dezember ist das dort tätige Geburtshilfe-Team an den neuen Standort im Harlachinger Krankenhaus gezogen. Die Neuperlacher Geburtsklinik wurde, trotz massiver Proteste, geschlossen.