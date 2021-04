Rosenheimer Straße: Radweg-Markierungen beginnen am Montag

Die bisherigen Pop-up-Radwege in der Rosenheimer Straße werden vorerst dauerhaft installiert. Die dafür notwendigen Markierungsarbeiten beginnen am Montag.

München - Am 24. März 2021 wurde das Münchner Baureferat vom Stadtrat damit beauftragt, in der Rosenheimer Straße die bisherigen Pop-up-Radwege mit einer Weißmarkierung zu einer vorerst dauerhaften Einrichtung umzusetzen. Am Montag, 19. April, wird mit diesen Markierungsarbeiten nun begonnen.

Markierungsarbeiten sollen drei Wochen dauern

Zwischen Rosenheimer Platz und Orleansstraße werden sowohl stadtein-, als auch -auswärts Radfahrstreifen mit weißen Markierungen angelegt.

Dem Autoverkehr wird für jede Fahrtrichtung eine Spur zur Verfügung stehen, die Abbiegemöglichkeiten in den Kreuzungsbereichen mit der Metzstraße, Pariser Straße, Bazeillestraße und mit der Orleansstraße sind eingeschränkt.

Die Markierungsarbeiten sollen etwa drei Wochen andauern, können sich jedoch durch Regen oder zu niedrige Temperaturen verzögern.