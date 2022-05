Riesige Rauchsäule: Taxi brennt in der Elisenstraße

Am Dienstagmorgen geht ein Taxi in der Elisenstraße in Flammen auf, die Straße war kurzzeitig gesperrt.

Maxvorstadt - Schrecksekunde für einen Taxifahrer am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Elisenstraße. Während der Fahrt in Richtung Innenstadt geriet der Mercedes in Brand, innerhalb kürzester Zeit schlugen die Flammen unter der Motorhaube der E-Klasse hervor, schwarzer Rauch stieg auf.

Taxi geht in Flammen auf: Rasch gelöscht

Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Der Fahrzeugbrand war innerhalb von 30 Minuten gelöscht. In dieser Zeit war die Straße in beiden Richtungen gesperrt, was in der Umgebung für einige Staus sorgte.

Motorbrand: Ursache unklar

Die Ursache des Motorbrands war noch unklar. Es könnte sich um einen technischen Defekt gehandelt haben, hieß es bei der Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Der Fahrer eines Renault Mégane war in der Implerstraße in eine nahezu identische Situation geraten. Auch er sah plötzlich Rauch aufsteigen. Die Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand.