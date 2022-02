REWE Einkaufsgutscheine gewinnen! Einfach einkaufen lassen und entspannt zurücklehnen

Mit dem REWE Lieferservice und dem REWE Abholservice klappt der Einkauf ohne Stress. Wir verlosen Gutscheine für den REWE Liefer- und Abholservice.

15. Februar 2022 - 06:03 Uhr

Der REWE Lieferservice

Schaut man sich genauer an, was über den bezogen wird, erfährt man spannende Fakten rund um das Konsumverhalten der Kunden in München – so ist zum Beispiel nicht „alles Banane“: In Unter- und Obergiesing sind Avocados der Renner, die Bogenhausenern essen Äpfel besonders gern, während Bananen in Feldmoching-Hasenbergl wortwörtlich gut ankommen. In Aubing-Lochhausen-Langwied bereichern Ananas die Obstschale. Und die Münchner Innenstädter kaufen überdurchschnittlich viele Zitrusfrüchte.

Auf den Geschmack gekommen? So einfach nutzt man den REWE Lieferservice: Per App oder auf können Kunden ihre Bestellung aufgeben. Mehr als 15.000 Produkte stehen rund um die Uhr zur Auswahl, vom frischen Salat über den tiefgekühlten Fisch bis hin zu Drogerieartikeln wie Zahnpasta oder Windeln. Zum Schluss kann der Besteller einen verfügbaren Termin für die Lieferung wählen.

Vor der Lieferung werden die Produkte kontrolliert. © REWE

Die Mitarbeiter kontrollieren im Lager jedes Produkt, bevor es sorgfältig für die Lieferung verpackt wird. Dank der Kühlung in den Fahrzeugen kommen die Produkte frisch bei den Kunden an. Egal, ob es sich um frische, trockene oder tiefgekühlte Ware handelt. Die Lieferfahrer bringen den Einkauf bis an die Wohnungstür und nehmen sogar Pfand wieder mit – ganz gleich, in welcher Etage die Kunden wohnen. Über die Funktion „Meine Produkte“ sind alle bereits gekauften Produkte einsehbar. Wer öfter das Gleiche kauft, kann seine Lieblingsprodukte als Favoriten speichern. Warenkorbvorschläge garantieren schnelleres Einkaufen für Familien, Singles oder das Büro: Lebensmittel einfach online bestellen und bequem nach Hause liefern lassen – mit dem REWE Lieferservice.

Der REWE Abholservice

Der offenbart, dass Montag und Donnerstag die beliebtesten Bestelltage sind. So halten es die Berliner Kunden. Regionale Unterschiede gibt es in Köln: Dort werden die Vorräte am Montag und Freitag aufgefüllt. Neben dem Wochenstart nutzen Hamburger sowie Münchner auch den Donnerstagabend für ihre Bestellung.

Lebensmittel online bestellen und zur Wunschzeit am Markt abholen – so funktioniert der REWE Abholservice: Auf oder in der App geben Kunden bei der Marktsuche die Postleitzahl ein und wählen den „Abholservice“ aus. Anschließend können sie sich den Warenkorb individuell zusammenstellen, ohne Mindestbestellwert. Wer es besonders eilig hat, für den steht meistens die Abholung am gleichen Tag bereit. So können bereits – je nach Verfügbarkeit – drei Stunden nach Bestelleingang Einkäufe mitgenommen werden. Praktische Zeitfenster und ein übersichtlicher Abholbereich gehören zum Service.

Ein weiteres Plus: Mit dem kann bequem für Personen in Quarantäne eingekauft werden, indem sie selbst online bestellen und Freunde oder Verwandte den Einkauf abholen. Ein Mitarbeiter übergibt den Einkauf, der an einer Abholservice-Kasse bezahlt werden kann. Die Zahlungsmethoden sind die gleichen wie im Markt: bar, via EC- oder Kreditkarte.

