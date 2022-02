Rentnerin überlistet Telefonbetrüger: Festnahmen nach Verfolgungsjagd

Eine Rentnerin aus Milbertshofen hat am Samstagmittag Telefonbetrüger überlistet. Nach einer Verfolgungsjagd auf der Schleißheimer Straße konnten zwei der drei Täter gefasst werden.

Milbertshofen - Am Samstagmittag hat ein Trickbetrüger am Telefon eine 80-jährige Seniorin dazu überredet, einem vermeintlichen Polizeibeamten Wertsachen und Geld zu übergeben. Das berichtet die Polizei. Noch bevor der Betrüger allerdings an ihrem Haus in der Milbertshofener Straße ankam, informierte die Rentnerin ihren Nachbarn und die Polizei.

Betrüger flüchten und liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Kurz darauf klingelte ein Mann an der Tür der Dame, ergriff aber sofort die Flucht, als eine Nachbarin ins Treppenhaus trat. Den alarmierten Beamten fiel bei ihrem Eintreffen sofort der in seinem Mercedes flüchtende Betrüger auf.

Auf der Flucht vor der Polizei rasten die drei Insassen in dem Wagen über mehrere rote Ampeln und krachten schließlich beim Einbiegen in die Thelottstraße in zwei geparkte Autos. Die drei Männer flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle.

Nach Unfall geflüchtet: Polizei schnappt zwei Männer

In der Nähe der Unfallstelle konnten die Beamten einen 21-jährigen und einen 24-jährigen Mann festnehmen. Der Dritte ist noch flüchtig .

Dritter Täter auf der Flucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gegen die zwei bereits gefassten Männer liegen bereits Untersuchungshaftbefehle vor. Außerdem müssen sich die tatverdächtigen Männer wegen mehrerer Verkehrsdelikte, Unfallflucht sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten.