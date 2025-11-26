Die Ehrung ist selten, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter betont, aber nicht die einzige für den Physiker und LMU-Professor.

Der Physiker, Autor, Philosoph und Moderator Harald Lesch wird Münchner Ehrenbürger. Der Stadtrat beschloss, ihm die Auszeichnung "in Anerkennung seiner hohen Verdienste um die Landeshauptstadt" zu verleihen, wie die Stadt mitteilt.

Renommierter Wissenschaftler Harald Lesch wird Münchner Ehrenbürger

Die Auszeichnung ist selten: Seit 1818 wurde sie erst 67 Mal vergeben, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) betont. Aktuell gibt es – Lesch noch nicht mitgerechnet – 18 lebende Ehrenbürger.

Lesch-Kritik: Bayern tut zu wenig für seine Klimaziele

Reiter würdigte den aus Hessen stammenden Lesch als renommierten Wissenschaftler, "der nicht nur komplizierte Sachverhalte allgemeinverständlich erklären kann, sondern sich auch für den Klima- und Umweltschutz starkmacht".

Lesch ist der breiten Öffentlichkeit durch Fernsehsendungen und seinen YouTube-Kanal "Urknall, Weltall und das Leben" sowie als Autor bekannt. Er lehrt aber nach wie vor als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität und ist Mitglied im Bayerischen Klimarat. Erst kürzlich hatte er kritisiert, dass Bayern zu wenig für seine Klimaziele tue.

Die Ehrenbürger-Würde ist bei weitem nicht die erste Auszeichnung für Lesch. In der Vergangenheit erhielt er bereits unter anderem den Bayerischen Maximiliansorden und das Bundesverdienstkreuz.