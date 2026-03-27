An diesem Freitagnachmittag haben die ersten Gespräche für eine neue Regierung im Rathaus begonnen. Wie die Stimmung ist und wie es nun weitergeht.

Dominik Krause wird bald Münchner Oberbürgermeister. Aber vorher muss sich im Rathaus noch eine Regierung bilden. Am Freitag haben die ersten Gespräche mit der SPD begonnen. An diesen nimmt auch Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) teil.

Vergangenen Sonntag haben die Münchner Dominik Krause von den Grünen zu ihrem neuen Oberbürgermeister gewählt. Zwei Wochen zuvor sind die Grünen bei der Kommunalwahl stärkste Kraft geworden. Das bedeutet: Die Grünen sind dafür verantwortlich, eine neue Regierung im Rathaus zu bilden.

An diesem Freitagnachmittag begannen die ersten Gespräche zwischen den Grünen und der SPD, mit der sie schon jetzt eine Koalition bilden. Am Samstag wollen die Grünen mit der CSU sprechen. So hat es Krause am Freitagvormittag am Rande eines Pressetermins in Riem erklärt. Da sagte er auch, dass er sich grundsätzlich mit beiden eine Koalition vorstellen könne.

"Manchmal wohnt dem Ungewohnten ein Zauber inne": So laufen die Sondierungen im Münchner Rathaus

Aber wie sollen sich die radlfreundlichen Grünen mit der CSU einigen, die bei jedem Parkplatz und bei jeder Fahrspur, die weg soll, ein Verkehrschaos fürchtet? "Manchmal wohnt ja gerade dem Ungewohnten ein gewisser Zauber inne", antwortete Krause darauf. Womöglich könne man Kompromisse mit der CSU finden, an die man vorher nicht gedacht hat.

Und wie wollen die Grünen mit der SPD umgehen, die gerade die Sorge umtreibt, dass an ihr die Kürzungen im Sozialen hängen bleiben – während die Grünen sich dafür feiern lassen, Straßen und Plätze umzugestalten? Denn schließlich muss das Rathaus sparen. "Egal in welcher Konstellation – es muss natürlich Raum für alle geben", sagte Krause dazu.

Mit Felix Sproll von Volt haben die Grünen bereits Gespräche geführt. Viel will Sproll nicht verraten. Nur dass er sich natürlich eine Koalition gut vorstellen könne. "Sonst hätten wir uns im Wahlkampf für Dominik ja nicht die ganze Arbeit gemacht", sagt Sproll. Bis zum Schluss habe Volt Flyer verteilt. Wichtig sei trotzdem, dass Volt in einer Regierung sichtbar bleibe. Digitalisierung, Europa und Wohnraum sind für Volt die wichtigsten Themen. Dass die Stadt mehr bezahlbaren Wohnraum schafft, war auch Kern-Thema in Krauses Wahlkampf.