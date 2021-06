Regenbogenflaggen am Rathaus: München ist bunt!

München wird zur Regenbogen-Stadt! Nach dem Uefa-Verbot ist die Empörung groß, nun macht sich München besonders bunt. Indes nimmt der Protest immer größere Formen an.

Mittwochvormittag am Marienplatz. Regenbogenflaggen am Münchner Rathaus.

München - München ist bunt – und präsentiert sich am Mittwoch in Regenbogenfarben! Grund dafür ist die Uefa-Absage, die Allianz Arena während des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn bunt leuchten zu lassen. Fast alle Stadtratsfraktionen hatten sich für die Beleuchtung ausgesprochen, OB Dieter Reiter (SPD) hatte selbst noch einen Brief an die Uefa-Verantwortlichen geschrieben. Vergebens.

Das Regenbogen-Veto hat einen massiven Protest ausgelöst – in München, Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt. Doch München will sich durch das Verbot nicht unterkriegen lassen und plant nun andere Aktionen in der Stadt.

Münchner Rathaus mit Regenbogenfahnen beflaggt

So ist unter anderem das Rathaus gegen 10.30 Uhr mit Regenbogenfahnen beflaggt worden, der entsprechende Beschluss musste am Mittwochvormittag erst noch in der Vollversammlung des Stadtrats gefasst werden. Damit dies möglichst schnell gelingt, wurde das Thema auf Punkt eins der Tagesordnung gesetzt. Alle Stadtratsfraktionen - bis auf die AfD - stimmten zu.

Mittwochvormittag am Marienplatz. Regenbogenflaggen am Münchner Rathaus. © Ruth Frömmer

Später werden noch der Olympiaturm und das Windrad der Stadtwerke München (SWM), das sich ganz in der Nähe des Stadions befindet, bunt beleuchtet.

Auch andere Städte zeigen sich solidarisch, viele Bundes- und Zweitligisten kündigten an, ihr Stadion am Mittwochabend bunt anzustrahlen: Unter anderem sind Köln, Berlin, Wolfsburg, Frankfurt, Augsburg Hannover, Düsseldorf und Dresden dabei. Viele Vereine beteiligen sich mit anderen Regenbogen-Aktionen am Protest, denn oft ist es aus technischen Gründen nicht möglich, das Stadion (bunt) anzustrahlen.

Viele Regenbogen auf Twitter

Solidarität gibt es natürlich auch online: Am Mittwochmorgen trendete "#MuenchenMachEsTrotzdem" auf Twitter. Ein Szenario, das der DFB in Hinblick auf die bevorstehende EM 2024 allerdings wohl nicht risikieren wird. Indes wurde der offizielle Instagram-Account der Uefa mit Regenbogen-Emojis geflutet. Beinahe unter jedem Post finden sich unzählige davon, der Protest weiter sich immer weiter aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nach dem Verbot durch die Uefa haben zahlreiche Institutionen und Unternehmen bei Twitter Farbe bekannt. Das Profilbild der Münchner Feuerwehr leuchtete am Dienstagabend in Regenbogenfarben, wie auch das der Messe München, die das als Zeichen "aus einer Stadt der Lebensfreude, der Toleranz und Weltoffenheit" beschrieb.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch der offizielle Twitter-Account der Stadt München änderte das Bild: Nun ist das Münchner Kindl vor einem Regenbogen zu sehen. Die Deutsche Bahn veröffentlichte ein Bild eines bunten Zuges mit bunten Herzen.

Bereits am Montag hatte die Polizei München ein buntes Bild gepostet. "Für Solidarität, Toleranz und Akzeptanz, nicht nur heute", schrieben die Beamten dazu. Das ZDF postete am Dienstagabend ein Mainzelmännchen, das einen Regenbogen an eine Fensterscheibe malt. Zuvor hatte der Sender ProSieben angekündigt, sein Logo in den Regenbogenfarben strahlen zu lassen.

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++