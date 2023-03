Rathaus-Regierung will unterirdisches Radl-Parkhaus am Marienhof

Sichere und überdachte Abstellplätze für Fahrräder sind am Marienplatz Mangelware. Das wollen die Stadtratsfraktionen der SPD und Grünen mit einem unterirdischen Parkhaus nun ändern. Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht.

München - Wer heutzutage sein Fahrrad am Marienplatz sicher abstellen möchte, dem geht es wie vielen Autofahrern – er muss erstmal lange suchen. Zwar stehen schon einige überdachte Abstellplätze für Räder zur Verfügung, doch diese sind meistens allesamt belegt.

Das es auch anders gehen kann, zeigt ein Blick ins Ausland – zum Beispiel nach Tokio oder Utrecht. Hier haben Radler die Möglichkeit, ihren Drahtesel sicher, trocken und bequem in einem unterirdischen Parkhaus für Fahrräder abzustellen.

SPD und Grüne träumen von Radl-Parkhaus unterm Marienhof

Und genau so eine Lösung schwebt den Stadtratsfraktionen SPD/Volt und Grüne – rosa Liste auch für München, genauer gesagt für den Marienhof direkt hinter dem Rathaus, vor.

Und die Chancen einer Realisierung stehen gar nicht schlecht, könnte man dazu doch die Bauarbeiten zur Zweiten Stammstrecke nutzen. In der 40 Meter tiefen Baugrube, welche die Deutsche Bahn (DB) für die neue Haltestelle Marienhof ausheben lässt, könnte auch ein unterirdisches Radl-Parkhaus Platz finden. Und genau diese Option möchten die Stadtratsfraktionen nun überprüfen lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich durch die Errichtung eines Radl-Parkhauses die eigentlichen Baumaßnahmen am Marienhof nicht verzögern.

Am Marienhof hinter dem Rathaus wird für die Zweite Stammstrecke ein Bahnhof gebaut. Wird dort auch bald ein unterirdisches Parkhaus für Fahrräder errichtet? © imago

Marienhof: Unterirdisches Radl-Parkhaus im Bereich des Möglichen

"In Gesprächen mit der Bahn hat sich gezeigt, dass ein Fahrrad-Parkhaus unter dem Marienhof möglich ist. Am Marienhof könnte so Platz für ein unterirdisches Parkhaus mit bis zu 700 Quadratmetern entstehen. Bequem, sicher und trocken – mit solchen Abstellplätzen wollen wir mehr Menschen dafür begeistern, mit dem Rad in die Innenstadt zu kommen", sagt Nikolaus Gradl, verkehrspolitischer Sprecher der SPD/Volt-Fraktion, und zeigt sich dabei durchaus optimistisch.

Und auch Gudrun Lux, Verkehrskoordinatorin der Grünen-Fraktion, sieht in der Verwirklichung eines unterirdischen Parkhauses für Fahrräder eine Notwendigkeit: "Ins Herz der Stadt radeln und das Fahrrad dort trocken und sicher abstellen – das ist oft ganz schön schwierig. Gerade an den Bahnstationen in München gibt es viel zu wenig Radstellanlagen. Am Marienhof könnte nun eine hochwertige Fahrradparkgarage entstehen, diese Chance wollen wir ergreifen! Wenn in einigen Jahren der Marienhof wieder ein grüner Platz ist, wo man sich im Schatten der Bäume trifft, dann soll die Option, dorthin mit dem Rad zu kommen, so attraktiv wie möglich sein. Gescheite Radlparkplätze gehören dazu."