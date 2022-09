Ranking der 50 besten Pizzerien in Europa: München ist gleich zweimal dabei

Lust auf Pizza? Die italienische Webseite "50 Top Pizza" bewertet jedes Jahr die besten Pizzerien weltweit. Wo es demnach die beste Pizzen Münchens gibt.

In München gibt es einem Ranking zufolge zwei der besten Pizzerien Europas. (Symbolbild)

München - Was ist Geheimnis einer wirklich guten Pizzeria? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Webseite "50 Top Pizza" jedes Jahr aufs Neue. Italienische Feinschmecker und Pizza-Experten genießen überall auf der Welt Pizzen und bewerten anschließend die Lokale nach unterschiedlichen Kategorien: die Pizza an sich, den Service, die verwendeten Produkte, das Ambiente, die Ausstattung, die Wartezeit und die Auswahl an Getränken.

Schwabinger Pizzeria auf Platz 27

Zwei Münchner Pizzerien haben es heuer unter die Top 50 in Europa geschafft. Auf Platz 27 ist das "60 Secondi" in der Occamstraße 11, wo Stefano Ferrara aus Neapel die legendäre Pizzen seiner Heimatstadt backt. Schon nach 60 Sekunden kommen die “Margharita” und “Marina” aus dem Ofen. Alle anderen Pizzen werden in maximal 2 Minuten gebacken.

Der zweite Münchner Gewinner ist das Casa Nostra auf Platz 39. In diesem trendigen Restaurant mit Terrasse in der Gabelsbergerstraße 97 bekommt man alle italienischen Klassiker wie Pizza und Pasta sowie Desserts und Wein. Hier gibt es Pizzen auch mit glutenfreiem Teig.