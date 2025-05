Dass München die teuerste Stadt des Landes ist, ist bekannt. Eine Immowelt-Studie zeigt nun auf, wo sich in München die teuersten Straßen der Stadt befinden, die allesamt die Plätze 1 bis 10 in der Top Ten der teuersten Adressen der Republik belegen. Ein Stadtteil sticht dabei besonders hervor.

Dass München ein teures Pflaster ist, ist nicht neu. Dass man in München die teuersten Mieten in der gesamten Republik hinblättern muss, auch nicht und selbiges gilt auch beim Kauf von Immobilien. Doch in welchem Stadtteil und in welcher Straße muss man wirklich richtig tief in die Tasche greifen, wenn man sich dort ein Eigenheim leisten möchte? Eine hat jetzt aufgezeigt, wo in Deutschland die teuersten Straßen zu finden sind und die sind – nicht weiter verwunderlich – in München.

Ranking: Die zehn teuersten Straße Deutschlands sind alle in München

Die bundesweite Top Ten wird alleine von Straßen in der bayerischen Landeshauptstadt besetzt. Interessant dabei ist die Tatsache, dass die hochpreisigen Adressen gar nicht unbedingt immer im Stadtzentrum zu finden sind, sondern die Immobilienpreise durch Abgeschiedenheit und Naturnähe in die Höhe getrieben werden.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Und so dürfte es nicht erstaunen, dass sich neun der zehn teuersten Straßen in Bogenhausen befinden. Das Viertel rechts der Isar ist von Villen und herrschaftlichen Häusern geprägt, die von viel Grün umgeben sind und oftmals sogar den Englischen Garten überblicken. Kein Wunder also, dass Gutbetuchte dort gerne ein Haus ihr Eigen nennen – auch wenn sie dafür ganz tief in ihre Taschen greifen müssen. Bei den Preisen, die dort beim Kauf einer Immobilie für den Quadratmeter aufgerufen werden, muss der Normalverdiener mehr als einmal schlucken.

Teuerste Adresse Deutschlands ist im Bezirk Alstadt-Lehel

Die teuerste Adresse des Landes ist allerdings nicht in Bogenhausen zu finden, sondern im Bezirk Alstadt-Lehel. Mit einem Kaufpreis von 15.891 Euro für den Quadratmeter darf sich die Hotterstraße als teuerste Straße in Deutschland bezeichnen. Zum Vergleich: Für diesen Preis bekommt man schon den ein oder anderen Neuwagen.

Als durchschnittlichen Quadratmeter-Kaufpreis in München nennt die Immowelt-Studie eine Summe von 8.249 Euro (der Wohnimmobilien-Preisreport 2024 des Makler-Netzwerkes "Remax" nennt hier sogar einen Preis von 9411 Euro). Im Vergleich zum durchschnittlichen Kaufpreis in München ist ein Häuschen in der Hotterstraße also um 93 Prozent teurer.

Die zweitteuerste Straße in der Landeshauptstadt ist die Möhlstraße. Hier sind beim Hauskauf 15.378 Euro für den Quadratmeter fällig.

Schlusslicht in den Top Ten ist die Holbeinstraße in Bogenhausen, aber selbst hier liegt der Quadratmeterpreis noch bei 14.488 Euro.

Ranking: Das sind die teuersten Straßen in München

Straße Stadtteil Kaufpreis pro m² in Euro m²-Preis Stadt gesamt in Euro Differenz in Prozent Hotterstraße Altstadt-Lehel 15.891 8249 93 Möhlstraße Bogenhausen 15.378 8249 86 Laplacestraße Bogenhausen 15.063 8249 83 Friedrich-Herschel-Straße Bogenhausen 15.038 8249 82 Mauerkircherstraße Bogenhausen 14.923 8249 81 Pienzenauerstraße Bogenhausen 14.833 8249 80 Flemingstraße Bogenhausen 14.765 8249 79 Lamontstraße Bogenhausen 14.699 8249 78 Cuvilliesstraße Bogenhausen 14.582 8249 77 Holbeinstraße Bogenhausen 14.488 8249 76

So teuer ist München im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten

Wirft man mal einen Blick auf die Durchschnittspreise anderer Großstädte in Deutschland, bekommt man einen Eindruck davon, wie teuer Wohneigentum in München eigentlich ist. Diese liegen in Hamburg bei 5937 Euro (also über 2000 Euro unter dem Münchner Wert), in Frankfurt bei 5633 Euro, in Köln bei 4950, in Berlin bei 4828 Euro, Stuttgart bei 4614 Euro und in Düsseldorf bei 4174 Euro. Wesentlich günstiger als in München sind Immobilien in Dresden, Dortmund oder Leipzig. Hier liegt der Durchschnittspreis bei 2677, 2610 und 2453 Euro je Quadratmeter.