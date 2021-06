Rama dama an der Isar

Mehrere Initiativen sammeln entlang der Isar Müll und Unrat - mitmachen erlaubt.

Am Sonntag wird an der Isar Müll aufgesammelt.

München - Plastik, Dosen, Glas, Kippen und mehr werden sie finden, die Freiwilligen, die bei einer großen Müllsammelaktion entlang der Isar dabei sind. Trotz großer Abfallbehälter, müllfrei ist der Münchner Isarstrand leider nie.

River Cleanup an der Isar

Jetzt, wo das Wetter endlich sommerlich ist, dürfte das wieder schlimmer werden. Mehrere Münchner Umweltinitiativen sammeln deshalb am Sonntag von 10 bis 14 Uhr, was sie finden können und haben sich dafür die Isar abschnittsweise aufgeteilt. Mit dabei sind etwa die Initiativen Mach ma Moosach und Sauba bleim, rehab republic, Aktives Harlaching und auch die ÖDP sowie die Grünen Giesing-Harlaching und mit den Jungen Grünen.

Wer sich zum Beispiel Letzteren anschließen möchte, kommt um 10 Uhr zum Treffpunkt am Flauchersteg (Zooseite). Materialien werden gestellt. Es gelten die Coronaregeln. Ähnliche Aktionen finden heute an vielen Orten statt: River Cleanup heißt die weltweite Müllsammelaktion an Flüssen.