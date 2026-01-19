Räuberduo schlägt ausgerechnet vor dem Münchner Polizeipräsidium zu

Zwei Männer überfallen in der Augustiner Straße am frühen Sonntagmorgen einen Barkeeper. Sie rauben die Jacke des 29-Jährigen. Die Polizei wird dank der Überwachungskameras Zeuge des Überfalls. Ein 22-jähriger Verdächtiger wird festgenommen. Der Komplize entkommt mit der Jacke.

Dank moderner Smartphones und GPS weiß eigentlich jeder immer und überall, wo er sich gerade aufhält. Nicht so zwei Männer, die ausgerechnet in der Augustiner Straße in der Münchner Altstadt am frühen Sonntagmorgen direkt vor dem Polizeipräsidium einen Raubüberfall verübten.

Dreister Überfall neben dem Präsidium

Ein 22-Jähriger aus Aichach, einer Kreisstadt unweit von Augsburg (was die mangelnde Münchner Ortskenntnis erklären könnte) , sowie ein bisher noch nicht identifizierter Komplize trieben sich am frühen Morgen in der City herum. Dabei liefen sie gegen 4.50 Uhr zufällig in der Augustiner Straße einem 29 Jahre alten Barkeeper aus München über den Weg. Den Tätern war offenbar nicht bewusst, dass sie sich die denkbar schlechteste Gegend für ihren Coup ausgesucht hatten: Gemeinsam griffen die Täter nach Polizeiangaben den 29-Jährigen an und zogen ihm gewaltsam die Jacke aus. Der Barkeeper ging dabei zu Boden. Er verletzte sich am Knie und erlitt zudem auch einige Hämatome. Er wurde später ambulant medizinisch versorgt.

Dank Sicherheitskameras live dabei

Im Präsidium konnte man in der Einsatzzentrale dank der Überwachungskameras, die rundum postiert sind, den Überfall live mitverfolgen. Sofort wurden mehrere Streifen losgeschickt. Die Räuber flüchteten. Den 22-Jährigen aus Aichach konnten die Polizisten nach wenigen Metern einholen und festnehmen. Der Mann hatte laut Alkoholschnelltest etwa 0,4 Promille im Blut. Bei der Polizei kennt man den gebürtigen Rumänen bereits wegen Körperverletzungsdelikten. Dem Komplizen mit der Jacke des Barkeepers gelang allerdings die Flucht, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Fahndung nach dem zweiten Täter

Der 22-Jährige wurde nach erfolgter Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder freigelassen. Er wurde wegen des Raubes und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich des zweiten Täters, übernommen.