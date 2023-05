Rätselhafter Brand: Zwei E-Autos gehen in Sendling in Flammen auf

Die Feuerwehr kann die Flammen schon von Weitem sehen: In der Nacht auf Freitag entdecken Passanten zwei brennende E-Autos auf einem Betriebsgelände.

München - In der Nacht auf Freitag bemerkten mehrere Passanten Flammen auf dem Parkplatz eines Betriebshofes in der Schäftlarnstraße und alarmierten die Feuerwehr. Zwei Elektroautos waren in Brand geraten. Die Einsatzkräfte, die kurz darauf eintrafen, konnten die brennenden Fahrzeuge bereits von Weitem sehen.

Die Feuerwehrmänner setzten Steckleiterteile ein, um auf das Gelände zu kommen. Das vorhandene Tor lässt sich von der Feuerwehr nur mit einem Schlüssel öffnen, wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie das noch nicht.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. © Berufsfeuerwehr München

Brennende E-Autos: Batterie-Temperaturen waren im Normbereich

Trotz dem erschwerten Zugang konnten zwei Trupps mit C-Rohren die Flammen schnell löschen und so ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten zu Sicherheit auch die Räume des angrenzenden Gebäudes. Eine Verrauchung oder ein anderweitiger Schaden konnte nicht festgestellt werden.

Die beiden E-Golfs wurden währenddessen mit einem hydraulischen Spreizer leicht angehoben. Die Temperatur der Antriebsbatterien der E-Fahrzeuge wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da diese im Normbereich war, konnte ein Abschleppunternehmen die Autos auf eine geeignete Freifläche transportieren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.