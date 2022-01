Radlfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw am Stachus: Sonnenstraße war gesperrt

Tödlicher Unfall auf der Sonnenstraße in München. Ein Lkw-Fahrer übersieht eine Frau (59) mit Radl. Die Bergung läuft. Die Sonnenstraße ist in nördlicher Richtung gesperrt gewesen.

München - Schrecklicher Verkehrsunfall an der Ecke Sonnenstraße/Karlsplatz. In den frühen Morgenstunden kommt eine Frau ums Leben, nachdem ein Lkw-Fahrer diese in der Dunkelheit übersehen hat.

Unfall am Stachus: Frau stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Gegen 4.40 Uhr fuhr der Lkw aus dem Fußgängerbereich am Karlsplatz kommend zwischen der südlichen Gebäudefassade und einem U-Bahnabgang auf die Sonnenstraße in Richtung Lenbachplatz. Dabei kam es zur Kollision mit der 59-jährigen Fahrradfahrerin. Sie war auf dem Radlweg der Sonnenstraße in Richtung Sendlinger Tor unterwegs. Die 59-Jährige wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Polizei: Sperrung der Sonnenstraße

Die Sonnenstraße ist deshalb in nördlicher Richtung – zwischen Josephspitalstraße und Lenbachplatz – komplett gesperrt geewesen. Inzwischen ist die Unfallaufnahme beendet. Die Verkehrssperren sind aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, werden durch das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei geführt.