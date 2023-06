Pumuckl-Ampeln in München? Was andere Städte Grün und Rot leuchten lassen

Immer mehr Stadtviertel in München wollen die Pumuckl-Ampeln. Während hier die Stadtverwaltung noch zaudert, sind andere Städte schon weiter. Die AZ begab sich auf Deutschlandreise von Emden bis Augsburg – zu vielen besonderen Ampeln.

So könnte die Pumuckl-Ampel in München aussehen – wenn sie denn kommt.

Ein Ampel-Männchen in Form eines tanzenden Elvis Presley leuchtet bei Grün an einer Fußgänger-Ampel am Elvis-Presley-Platz in Friedberg in Hessen auf.

Eine Fußgängerampel in Duisburg zeigt einen Bergmann mit Helm auf dem Kopf und einer Lampe in der Hand. Dies soll an die Geschichte des Bergbaus erinnern.

An einer Ampel leuchtet in Augsburg die Silhouette des Kasperl. Nahe der Augsburger Puppenkiste gibt die Marionette den Weg frei.

Die Bremer Stadtmusikanten sind als Grünes Signal an einer Ampel an einem der Eingänge zum Freimarkt in Bremen zu sehen.

München - "Wenn es denn die Straßenverkehrsordnung hergibt", so hieß es dieser Tage wieder mal aus dem Rathaus. Dann, ja, dann, ist man für Pumuckl-Ampeln – in Meister Eders Lehel ganz sicher, vielleicht auch in Obermenzing, wo Ellis Kaut begraben liegt, eventuell auch in Freiham, wie es die örtliche CSU fordert. Aber rechtlich, rechtlich, wer weiß.

Pumuckl-Ampel in München? Komisch, dass es nicht längst welche gibt

Dabei zeigt der Blick in andere deutsche Städte, dass man vielleicht auch hier einfach mal machen sollte. Denn die sehr politisch gemeinten schwul-lesbischen Gärtnerplatzviertel-Ampeln sind im deutschlandweiten Vergleich eher die Ausnahme.

Die Regel sind eher fröhlich-lustige Bezugnahmen auf die eigene Identität und Kultur – je mehr man sich raussucht an Ampelfiguren, desto verwunderlicher ist es, dass es nicht schon längst Pumuckl-Ampeln in München gibt.

Stadtmusikanten, Mainzelmännchen, Kasperl: Diese Motive gibt es bereits auf deutschen Ampeln

Die Bedenkenträger in Rathaus und Stadtverwaltung könnten ja zum Beispiel mal nach Augsburg rüberschauen, wo 2017 an der Kreuzung Milchberg/Spitalgasse in der Nähe der Augsburger Puppenkiste eine Kasperle-Ampel eingeweiht wurde. Oder nach Stuttgart, wo, ganz schwäbisch, ein "Affle-und-Pferdle-Ampel" nahe dem Hauptbahnhof ihren Betrieb aufgenommen hat.

In Mainz gibt es, klar, Mainzelmännchen, die einem den freien Weg über die Ampel weisen. In Bremen müssen gleich vier Figuren auf das grüne Licht draufpassen, Bremer Stadtmusikanten tauchen schließlich stets in der Gruppe auf. In Emden hat man dem Komiker Otto- Waalkes ein Verkehrszeichen-Denkmal gesetzt.

Grün und rot leuchtende Beispiele. Dass es Städte einfach machen können. Wenn sie ein bisserl Humor haben und sich trauen.

