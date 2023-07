Prozess in München: Wollte der mutmaßliche Brandstifter töten?

Ein 27-Jähriger soll an zwei Häusern Feuer gelegt haben. Die Brände wurden schnell entdeckt und gelöscht. Der mutmaßliche Täter sagt nichts zur Anklage.

München - Ist Bojan G. (Name geändert) ein Pyromane? Diese Frage schwebt über dem Prozess gegen den 27-Jährigen und wurde zumindest am Mittwoch beim Auftakt noch nicht beantwortet.

"Mein Mandant sagt nichts zur Sache", erklärt sein Verteidiger Michael Weiss nach Verlesung der Anklage. Lediglich zu seinen persönlichen Verhältnissen wolle er aussagen. So erklärt Bojan G. unter anderem, dass er als Koch und Medientechniker gearbeitet hat und noch nie in psychiatrischer Behandlung war.

Brandstiftung in drei Fällen

Die Ermittler legen ihm drei Fälle der Brandstiftung zur Last. Unter anderem soll er an zwei Mehrfamilienhäusern Feuer gelegt haben. Da in den Häusern Menschen schliefen, gehen die Ankläger von versuchtem Mord aus.

Insgesamt seien sieben Bewohner betroffen gewesen – die allesamt mit dem Schrecken davon kamen. Denn in beiden Fällen wurde ein Opfer rechtzeitig wach, um Schlimmeres zu verhindern.

So wie am 21. August 2022, als der alkoholisierte Angeklagte in der Landsberger Straße ein Fenster eines Mehrfamilienhauses mit Papier und Feuerzeug in Brand setzen wollte. Der Versuch scheiterte. Der Angeklagte soll aber nicht von seiner Absicht abgelassen haben. Im Innenhof des Hauses fand er laut Anklage auf einer Terrasse Holzkohle und Grillanzünder in einem Beutel sowie Holzbretter und -regale. Er entzündete demnach den Beutel.

Hausbewohnerin löscht das Feuer

Eine Hausbewohnerin, die bei offenem Fenster schlief, wurde von dem Klicken des Feuerzeugs geweckt. Sie bemerkte den Mann und das Feuer und schloss wuchtig das Schlafzimmerfenster. Der Brandstifter floh, die Frau löschte das Feuer. Ansonsten wären drei Menschen gestorben, glaubt die Staatsanwaltschaft.

Ein zweiter Fall der Brandstiftung an einem Haus ereignete sich am 8. Oktober des vergangenen Jahres in Olching. Hier entdeckte der mutmaßliche Brandstifter im Garten einer Wohnung einen Gasgrill. Laut Anklage habe der 27-Jährige vermutlich mit einem Feuerzeug ein Feuer am oder im Gasgrill entzündet. Die Flammen schlugen hoch und wenig später griff das Feuer auf das Wohnhaus über.

Mutmaßlicher Brandstifter verstrickt sich in Widersprüche

Doch auch hier half der Zufall, dass niemand zu Schaden kam. Ein Bewohner hörte ein "zischendes Geräusch" und wurde geweckt. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Bojan G. hielt sich zu dieser Zeit noch in der Nähe des Brandes auf. Er wurde befragt, verstrickte sich in Widersprüche und wurde festgenommen.

In einem dritten Fall hatte der Mann am 21. April des vergangenen Jahres laut Anklage auf einer Fußgängerbrücke mehrere Äste gesammelt, gestapelt und angezündet. Es entstand ein Schaden von 10.800 Euro. Außerdem soll es vor Jahren bereits einmal Ermittlungen gegen den Angeklagten gegeben haben, die aber damals eingestellt wurden.

Der Vorsitzende Richter Thomas Bott hat Prozesstermine bis zum 31. Juli eingeplant.