Prozess in München um ICE-Messerattacke – Plädoyer der Verteidigung erwartet

Im November 2021 hat ein Mann ICE-Reisende mit einem Messer attackiert. Im Prozess gegen ihn fordert die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft. Am Freitag plädiert die Verteidigung.

Am OLG München findet der Prozess um die ICE-Messerattacke statt. (Symbolbild)

München - Im Prozess um die blutige Messerattacke auf Reisende in einem ICE wird am Freitag das Plädoyer der Verteidigung erwartet.

Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer am Oberlandesgericht München lebenslange Haft beantragt – unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen.

Urteil soll Ende nächster Woche fallen

Die Opfer der Attacke schlossen sich der Forderung als Nebenkläger an. Ende kommender Woche soll voraussichtlich das Urteil folgen. Vor rund zwei Monaten hatte der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Am 6. November 2021 soll der damals 27-Jährige in einem ICE auf der Fahrt nach Nürnberg unvermittelt vier Männer mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen schwer verletzt haben. Im Prozess ging es vor allem um die Frage, ob der mutmaßliche Täter aus islamistischem Motiv handelte und wie sein psychischer Zustand zur Tatzeit einzuschätzen ist.

Sachverständige; Angeklagter nicht psychisch krank

Drei psychiatrische Sachverständige waren sich zuletzt im Prozess einig: Der Angeklagte sei nicht psychisch krank gewesen. Bundesanwältin Silke Ritzert sagte am Donnerstag, der Mann habe die Tat "im Zustand voller Schuldfähigkeit" begangen. Laut Bundesanwaltschaft ist der "palästinensische Volksangehörige" in Syrien aufgewachsen und vor etwa acht Jahren nach Deutschland gekommen.

Im Verlauf der Verhandlung wurden unter anderem die Opfer, Zeugen und diverse Sachverständige angehört. Das Gericht hatte zu Beginn des Verfahrens 24 Verhandlungstage bis zum 23. Dezember angesetzt – dann soll auch voraussichtlich das Urteil verkündet werden.