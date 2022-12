Feldmoching: Raubüberfall auf Taxler (58) – Täter droht mit Messer

Ein Fahrgast bedroht den 58-Jährigen am Ziel mit einem Messer. Der Täter entkommt unerkannt.

Feldmoching - Der Täter stieg am vergangenen Freitagnachmittag am U-Bahnhof Feldmoching in das Taxi eines 58-Jährigen aus München. Der Mann wollte zur U-Bahnstation Frankfurter Ring. Am Ziel angekommen, eskalierte die Situation, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als der Taxler den Fahrpreis kassieren wollte, zog der Passagier plötzlich ein Taschenmesser. Er bedrohte den 58-Jährigen und forderte dessen Einnahmen. Der Taxifahrer übergab rund 100 Euro.

Überfall auf Taxler in Feldmoching: Polizei sucht Täter

Als der Räuber ausstieg, drückte der Taxler die Zentralverriegelung am Mercedes, verbarrikadierte sich im Wagen und verständigte die Polizei. Als der Räuber merkte, dass er an sein Opfer nicht mehr herankam, ergriff er die Flucht. Die Fahndung nach ihm verlief erfolglos.

Hinweise ans Präsidium: 089 29100.