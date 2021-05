Prozess in München: SUV-Fahrer gehen im Streit aufeinander los

Ein 43-Jähriger aus der Schweiz liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

München - Vor einem Beautysalon mitten in Planegg fanden Passanten am Montagvormittag einen schwer verletzten Mann am Boden liegend.

Streit um Parkplatz? Die Mordkommission ermittelt

Sie verständigten den Notarzt, der den Schweizer in ein Krankenhaus brachte. Der 43-Jährige hat schwere Kopfverletzungen und ist derzeit nicht in der Lage zu schildern, was ihm passiert ist.

Seine Verletzungen rührten offensichtlich von einem Kampf mit einer anderen Person her. Ein 47-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München meldete sich am selben Tag bei der Polizei und gab an, er habe mit einer anderen Person in Planegg eine Auseinandersetzung gehabt.

Parkplatz-Streit? Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Worum es bei dem Streit ging, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise ging es um einen Parkplatz. Der 47-Jährige macht keine weiteren Angaben. Er ist bei der Polizei bereits wegen anderer Delikte aktenkundig.

Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Präsidium entgegen unter 089/29100. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

SUV mit Dingolfinger Kennzeichen ist dem Tatverdächtigen zuzuordnen

Vor dem Beautysalon im Bereich Bahnhofstraße 40 und Hofmarkstraße war ein schwarzer SUV Volvo XC 60 mit einem Schweizer Kennzeichen geparkt. Mit dem SUV war das Opfer unterwegs.

"Ferner spielte wohl ein grauer BMW X 5 mit Dingolfinger Kennzeichen eine Rolle, der ebenfalls in dem Bereich festgestellt wurde und der dem Tatverdächtigen zuzuordnen ist", so ein Polizeisprecher.