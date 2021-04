Prozess in München : Mordversuch im Alten Botanischen Garten

Ein Betrunkener (22) schlägt und tritt auf einen am Boden liegenden Mann ein. Jetzt steht dafür in München vor Gericht.

München - Dass er den Mann geschlagen hat, gibt der Mann auf der Anklagebank zu, dass sein Kontrahent dadurch zu Boden ging auch. Aber was weiter am 25. Juni 2020 im Alten Botanischen Garten geschehen ist, daran könne er sich nicht erinnern, erklärt Cabdi B. (22, Name geändert) beim Prozessauftakt am Freitag. Auch weil er angetrunken gewesen sei.

22-Jähriger wegen versuchten Mordes und Körperverletzung angeklagt

Da weiß die Staatsanwaltschaft offenbar mehr. Sie klagt Cabdi B. des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung an. Das Opfer, ein 44-Jähriger, hatte sich nach den Erkenntnissen der Ermittler am Neptunbrunnen auf den Boden gelegt. Sein Kopf ruhte auf der steinernen Umrandung des Brunnens. Er blickte in den Himmel. Gegen 13.40 Uhr sei dann der Angeklagte auf ihn zugegangen. Der 22-Jährige hatte eine rote Sporttasche dabei und holte eine Flasche Bier heraus. Mit dieser schlug er dem Nichtsahnenden auf den Kopf.

Cabdi B. hat dann laut Anklage sofort das Überraschungsmoment ausgenutzt und das Opfer mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper getreten. Danach soll er ein Handtuch im Brunnen nass gemacht und zu einem Seil verschlungen haben, um damit weiter zuzuschlagen. Zwei Passanten gingen dazwischen, Cabdi B. verschwand vom Tatort. Der 44-Jährige erlitt unter anderem ein offenes Schädelhirntrauma und Brüche im Gesicht. Der Angeklagte erklärt am Freitag zu seinem Motiv, dass ihn das Opfer eine Woche zuvor ins Gesicht geschlagen habe. Der Prozess dauert an.