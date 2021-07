Projekt gescheitert: Ludwigstraße wird wohl doch nicht zur Feiermeile!

Geplant war, die Ludwigstraße am Wochenende für den Verkehr zu sperren, um so dem Feierpublikum mehr Platz zu geben – und die Wohnviertel zu entlasten. Doch die Pläne scheitern wohl an der Umsetzbarkeit.

05. Juli 2021 - 12:43 Uhr | Lukas Schauer

Die Ludwigstraße wird am Wochenende wohl vorerst nicht zur Feiermeile. © Daniel von Loeper