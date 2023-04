Preise, Öffnungszeiten, Online-Tickets: Freibadsaison 2023 in München startet

Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen laden Freibäder in München zum Sprung ins erfrischende Nass ein. Kommende Woche wird die Freibadsaison 2023 eröffnet – inklusive veränderter Öffnungszeiten.

München - Noch zeigt sich Petrus von seiner launischen Seite und "beglückt" die Münchner mit wechselhaftem Wetter, inklusive vielen Wolken und reichlich Regen. Doch auch wenn der Frühling in der Stadt – zumindest wettertechnisch – noch nicht wirklich angekommen zu sein scheint, startet kommende Woche die Freibadsaison 2023.

Los geht's am Dienstag (2. Mai): Traditionell macht das älteste Freibad in München, das Schyrenbad in Untergiesing, den Anfang und öffnet bereits ab 7 Uhr seine Pforten.

Ab 15. Mai sind alle Freibäder in München geöffnet

Knapp zwei Wochen später – am 15. Mai – folgen dann die übrigen Freibäder der Stadtwerke München (SWM): das Westbad in Pasing, das Michaelibad in Neuperlach, das Prinzregentenbad in Bogenhausen, das Ungererbad in Schwabing, das Naturbad Maria Einsiedel in Thalkirchen sowie das Dantebad in Neuhausen-Nymphenburg.

Anders als in den Vorjahren bleibt hingegen das Bad Georgenschwaige geschlossen. Das Freibad in Schwabing wird aktuell in ein CO2-neutrales Naturbad umgebaut. Die Arbeiten sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein.

Verlängerte Öffnungszeiten im Sommer in Münchner Freibädern

Die Freibäder werden im Mai, August und September von Montag bis Donnerstag um 10 Uhr öffnen. Freitags und am Wochenende beginnt der Badespaß bereits eine Stunde früher. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr.

Besondere Öffnungszeiten sollen an besonders heißen Tagen im Juni und Juli gelten. Hier soll es wetterabhängig bis 21 Uhr gehen. "Eine Verlängerung der Badezeit am Abend war ein vielfach geäußerter Kundenwunsch", erklären Nicole Gargitter und Clara Kronberger von der SWM-Bäderleitung.

Eintritt für Münchner Freibäder unverändert

Zurückkehren wird in der Freibadsaison 2023 das im Vorjahr eingeführte Online-Ticket. Neu ist, dass die Besucher beim Ticketkauf im Internet einen QR-Code erhalten, welchen sie am Drehkreuz am Eingang scannen können – ohne vorherigem Schlangestehen an der Kasse.

Kostenfrei bleibt der Besuch im Freibad auch in diesem Jahr für Kinder bis zwölf Jahre. Wer einen MünchenPass – oder in der Urlaubszeit einen FerienPass – besitzt, kann die Münchner Freibäder ebenfalls kostenlos nutzen. Regulär kostet der Eintritt 5,50 Euro und damit so viel wie im Vorjahr. Ermäßigte Tickets, beispielsweise für Rentner oder Jugendliche, gibt es für 3,50 Euro.